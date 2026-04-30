La Audiencia Nacional admite el recurso de la DO Los Pedroches sobre la modificación de las normas de Guijuelo

La sala de lo Contencioso-Administrativo en su sección primera de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches contra la decisión de la Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la autorización de la modificación del pliego de condiciones de la DOP de Guijuelo (Salamanca).

La sala de la Audiencia Nacional que tramita el recurso ha solicitado al Ministerio la remisión del expediente administrativo del procedimiento.

Además, el BOE ha publicado el emplazamiento a las personas físicas o jurídicas interesadas en el mantenimiento del acto recurrido para que se personen en el plazo de 9 días desde la publicación del acuerdo en el BOE, que se produjo este miércoles 29 de abril.

Antonio Jesús Torralbo, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

El recurso interpuesto por la DOP Los Pedroches ante la Audiencia Nacional hizo que el órgano jurisdiccional emitiera un escrito el pasado 9 de abril donde se solicita el expediente y se indica que el recurso se produce "contra la desestimación presunta por silencio administrativo" del recurso de alzada que pone fin a la vía administrativa y que se presentó ante la resolución del Ministerio.

Unanimidad en el consejo regulador de la DOP cordobesa

El presidente del consejo regulador de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, indicó que el acuerdo que se tomó en el pleno del consejo regulador por unanimidad “era que no nos íbamos a quedar en el recurso de alzada ante la secretaría general del Ministerio, sino que, si no había respuesta o no se atendía nuestra demanda, íbamos a llegar al recurso contencioso administrativo".

Torralbo defiende que una denominación de origen tienen que amparar el producto diferenciado y la máxima calidad, "como hacemos en la DOP Los Pedroches con un producto claramente identificable como es el 100% de raza ibérica y el manejo extensivo", y "es eso lo que el consumidor quiere y hacia lo que los ganaderos y las industrias han dirigido sus esfuerzos apostando por la máxima calidad".

La DOP Los Pedroches señala que respeta lo que hagan otras DOP, pero rechaza que se iguale el producto genérico con el que tiene calidad diferenciada porque se puede dañar la confianza de los consumidores en todas las denominaciones.