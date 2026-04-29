La Policía Local de Lucena integrará una nueva unidad de drones para reforzar la seguridad ciudadana

El organigrama operativo y estructural de la Policía Local de Lucena añadirá una sección de drones, especializada en la utilización de sistemas aéreos no tripulados, así como otros medios tecnológicos de observación en el mismo campo de actuación.

El Pleno ha aprobado en la sesión ordinaria de abril la creación de esta Unidad Policial de Apoyo Aéreo. La delegación de Seguridad Ciudadana justifica la incorporación de estos sistemas en el avance de una estrategia de modernización de los servicios, esencialmente enfocados a las materias de vigilancia, prevención y gestión de emergencias.

Las funciones asignadas, atendiendo a la propuesta del equipo de gobierno municipal finalmente ratificada, incluyen la vigilancia aérea de espacios públicos y zonas de riesgo; intervención en el tráfico y la seguridad vial; apoyo a inspecciones urbanísticas, control de vertidos y ocupaciones ilegales; colaboración en dispositivos de emergencias y protección civil, y coordinación y apoyo a otros cuerpos. Por ejemplo, este recurso se empleará potencialmente en la búsqueda de personas desaparecidas, evaluación de incendios, documentación gráfica de daños tras catástrofes naturales o incidentes graves o la transmisión de imágenes e información, en tiempo real, a los centros de coordinación y a los puestos de mando avanzado.

Un inspector de la Policía Local dirigirá esta unidad supervisando las actuaciones, abarcando a agentes de distintos grupos, oportunamente formados y habilitados como pilotos de sistemas aéreos no tripulados.

Agentes de la Policía Local de Lucena. / Manuel González

En la exposición de motivos, el edil delegado, Ángel Novillo, afirmaba que esta herramienta complementaria resulta "conveniente" para "la evaluación de las necesidades operativas" en el contexto de la seguridad local, por "la creciente" complejidad de la gestión de "grandes eventos y emergencias". De igual modo, aludía Novillo a "la necesidad de optimizar los recursos disponibles". Finalmente, se refería al refuerzo de "la capacidad preventiva" para, en definitiva, aumentar la seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios intervinientes.

Convenio con la UCO

En la misma sesión, el Pleno admitió la prórroga, a través de una adenda, del convenio de colaboración suscrito en 2023 entre el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba para la implantación del Centro Universitario de Desarrollo. El plazo inicial estipulado marcaba tres años. Una cláusula contemplaba que, antes de la finalización, los firmantes podrían acordar su extensión, con un límite de cuatro años adicionales.

La Universidad de Córdoba remitió un oficio, el pasado 16 de marzo, remitiendo petición basada en una prolongación de cuatro años adicionales. Desde el Consistorio consideran que los objetivos pactados “se han desarrollado satisfactoriamente”, desde el año 2023, entendiendo como “oportuno y conveniente” la vigencia del convenio en los próximos ejercicios.

Anualmente, el Ayuntamiento compromete una dotación económica de 50.000 euros, priorizándose las materias logística, tecnológica, sanitaria, jurídica, agroalimentaria, operativa y mantenimiento y tratamiento de aguas, aparte de los ámbitos cultural, histórico, arqueológico o de diseño gráfico.