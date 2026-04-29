Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cunext fábricaTráficoGuía de las CrucesCruces 2026Patios 2026Incidencias FeriaAceite vendidoVirus del NiloPoblación extranjera
instagramlinkedin

Pleno

La Policía Local de Lucena integrará una nueva unidad de drones para reforzar la seguridad ciudadana

La nueva Unidad Policial de Apoyo Aéreo integrará tecnología avanzada para vigilancia y emergencias en la localidad

Control de la Policía Local a las afueras de Lucena.

Control de la Policía Local a las afueras de Lucena. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

El organigrama operativo y estructural de la Policía Local de Lucena añadirá una sección de drones, especializada en la utilización de sistemas aéreos no tripulados, así como otros medios tecnológicos de observación en el mismo campo de actuación.

El Pleno ha aprobado en la sesión ordinaria de abril la creación de esta Unidad Policial de Apoyo Aéreo. La delegación de Seguridad Ciudadana justifica la incorporación de estos sistemas en el avance de una estrategia de modernización de los servicios, esencialmente enfocados a las materias de vigilancia, prevención y gestión de emergencias.

Las funciones asignadas, atendiendo a la propuesta del equipo de gobierno municipal finalmente ratificada, incluyen la vigilancia aérea de espacios públicos y zonas de riesgo; intervención en el tráfico y la seguridad vial; apoyo a inspecciones urbanísticas, control de vertidos y ocupaciones ilegales; colaboración en dispositivos de emergencias y protección civil, y coordinación y apoyo a otros cuerpos. Por ejemplo, este recurso se empleará potencialmente en la búsqueda de personas desaparecidas, evaluación de incendios, documentación gráfica de daños tras catástrofes naturales o incidentes graves o la transmisión de imágenes e información, en tiempo real, a los centros de coordinación y a los puestos de mando avanzado.

Un inspector de la Policía Local dirigirá esta unidad supervisando las actuaciones, abarcando a agentes de distintos grupos, oportunamente formados y habilitados como pilotos de sistemas aéreos no tripulados.

Agentes de la Policía Local de Lucena.

Agentes de la Policía Local de Lucena. / Manuel González

En la exposición de motivos, el edil delegado, Ángel Novillo, afirmaba que esta herramienta complementaria resulta "conveniente" para "la evaluación de las necesidades operativas" en el contexto de la seguridad local, por "la creciente" complejidad de la gestión de "grandes eventos y emergencias". De igual modo, aludía Novillo a "la necesidad de optimizar los recursos disponibles". Finalmente, se refería al refuerzo de "la capacidad preventiva" para, en definitiva, aumentar la seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios intervinientes.

Convenio con la UCO

En la misma sesión, el Pleno admitió la prórroga, a través de una adenda, del convenio de colaboración suscrito en 2023 entre el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba para la implantación del Centro Universitario de Desarrollo. El plazo inicial estipulado marcaba tres años. Una cláusula contemplaba que, antes de la finalización, los firmantes podrían acordar su extensión, con un límite de cuatro años adicionales.

La Universidad de Córdoba remitió un oficio, el pasado 16 de marzo, remitiendo petición basada en una prolongación de cuatro años adicionales. Desde el Consistorio consideran que los objetivos pactados “se han desarrollado satisfactoriamente”, desde el año 2023, entendiendo como “oportuno y conveniente” la vigencia del convenio en los próximos ejercicios.

Noticias relacionadas y más

Anualmente, el Ayuntamiento compromete una dotación económica de 50.000 euros, priorizándose las materias logística, tecnológica, sanitaria, jurídica, agroalimentaria, operativa y mantenimiento y tratamiento de aguas, aparte de los ámbitos cultural, histórico, arqueológico o de diseño gráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia
  2. Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
  3. Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
  4. Muere una mujer en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna
  5. Comienza la renovación de 24 kilómetros de tuberías para el abastecimiento de agua de la zona sur de Córdoba
  6. La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
  7. El restaurante Las Camachas de Montilla pide que cesen los comentarios ofensivos por recibir a Juanma Moreno
  8. Nubes, lluvia y barro: el pronóstico de la Aemet en Córdoba en la antesala de las Cruces

La Policía Local de Lucena integrará una nueva unidad de drones para reforzar la seguridad ciudadana

La Policía Local de Lucena integrará una nueva unidad de drones para reforzar la seguridad ciudadana

El AOVE cordobés brilla en los 'Oscar del aceite' con doce firmas en la lista de los 100 mejores y tres en el top 10 mundial

El AOVE cordobés brilla en los 'Oscar del aceite' con doce firmas en la lista de los 100 mejores y tres en el top 10 mundial

El tercer Encuentro Empresarial en La Carlota busca conectar la Formación Profesional con el tejido productivo andaluz

El tercer Encuentro Empresarial en La Carlota busca conectar la Formación Profesional con el tejido productivo andaluz

La Feria de la FP muestra la amplia oferta de ciclos formativos con la que cuenta Priego

La Feria de la FP muestra la amplia oferta de ciclos formativos con la que cuenta Priego

La Campiña Sur inaugura el ciclo provincial Sabores y Estancias de Córdoba con una jornada para unir turismo y agroalimentación

La Campiña Sur inaugura el ciclo provincial Sabores y Estancias de Córdoba con una jornada para unir turismo y agroalimentación

Palma del Río registra un descenso general de delincuencia aunque aumentan los ciberdelitos en un 196%

Palma del Río registra un descenso general de delincuencia aunque aumentan los ciberdelitos en un 196%

Expertos analizarán los valores diferenciales del olivar tradicional en la Semana del Olivo de Montoro

Expertos analizarán los valores diferenciales del olivar tradicional en la Semana del Olivo de Montoro

Estos son los patios y pueblos que participan en el Concurso de la Diputación de Córdoba

Estos son los patios y pueblos que participan en el Concurso de la Diputación de Córdoba
Tracking Pixel Contents