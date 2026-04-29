El Pleno de Pozoblanco reclama al Gobierno inversiones para el CAMF y asegura la continuidad del aula de la UNED

El Pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco ha aprobado las tres mociones presentadas en la sesión, entre ellas la reclamación al Gobierno de España para que acometa de forma inmediata las inversiones comprometidas en el CAMF, y ha dado luz verde al convenio que permitirá mantener el aula del centro asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la localidad.

En el apartado de mociones, la primera en abordarse fue la presentada por el PSOE sobre la planificación de unidades de Educación Infantil (3 años) para el curso 2026/2027. La concejala Laura Agudo defendió la iniciativa argumentando que la creación de una tercera línea en el CEIP Manuel Cano rompe el equilibrio entre centros públicos al concentrar más recursos en uno solo.

Mediación en la situación del proceso de escolarización

La propuesta plantea instar a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo a revisar con urgencia dicha planificación y fijar como criterio que todos los colegios públicos cuenten, al menos, con dos líneas en los procesos de escolarización. La moción contó con el respaldo del resto de la oposición, mientras que el equipo de gobierno del Partido Popular optó por la abstención, apoyándose en los datos facilitados por la Delegación, que priorizan el número de familias que no obtienen plaza en su primera opción.

Desde Izquierda Unida, su portavoz calificó la planificación de "caótica" y Gerardo Arévalo apostó por "escuchar a las familias", mientras que el equipo de gobierno defendió que se ha escuchado a todas las partes implicadas. El alcalde, Santiago Cabello, señaló que el Consistorio mantiene contactos con las familias afectadas para intentar mediar en la situación.

La segunda moción, impulsada por el Partido Popular, se centró en la situación del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF). Los populares reclamaron al Gobierno central la ejecución inmediata de las inversiones comprometidas, la cobertura de plazas vacantes y la recuperación del número de usuarios. Sin embargo, tanto PSOE como IU rechazaron el planteamiento al considerar que las obras ya están licitadas y en fase de estudio de ofertas. Pese a ello, la moción salió adelante con los votos favorables del PP.

La conexión entre Sierra Boyera y Puente nuevo

Por último, el Pleno aprobó una moción relativa a la conexión entre los embalses de Puente Nuevo y Sierra Boyera. La propuesta insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a incluir esta actuación en el próximo ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) como medida estratégica para garantizar el abastecimiento en el norte de la provincia de Córdoba.

En este caso, la iniciativa contó con el apoyo del PP y del concejal no adscrito, mientras que PSOE e IU se abstuvieron al considerar prioritarias otras actuaciones como la mejora de la calidad del agua o la eliminación de la contaminación en el embalse de La Colada.