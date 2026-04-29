Palma del Río registra un descenso general de delincuencia aunque aumentan los ciberdelitos en un 196%

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, han copresidido una nueva junta local de seguridad este miércoles. En esta reunión se ha destacado que los delitos comunes han descendido, aunque se ha producido un aumento de un 196% en el caso de las estafas cibernéticas y un descenso de las okupaciones debido a que "hay una persona en prisión" que "hacía negocio" con esas ocupaciones ilegales, según ha señalado la alcaldesa.

López se ha mostrado preocupada por el aumento de la ciberdelincuencia, por lo que ha anunciado que se reforzará el Plan Director en centros escolares y en los mayores para advertir sobre ello. "Hay que insistir en que se denuncie, que cualquiera puede caer en esta estafa", ha subrayado la subdelegada, quien también ha transmitido que muchos no lo hacen "por vergüenza". Como medida municipal, "vamos a aumentar a casi 100 cámaras de videovigilancia en Palma del Río" para controlar el tráfico pero que también "ayudan a esclarecer delitos", ha indicado Esteo.

Hay 67 casos activos en el sistema Viogén

En Palma del Río existen 67 casos activos por violencia de género dentro del sistema Viogén, aunque ninguno presenta "riesgo extremo", según la subdelegada. La alcaldesa ha manifestado su intención de seguir formando a la Policía Local en esta materia "para aumentar los casos que puedan trabajar".

López ha confirmado que el municipio dispondrá de algo más de 19.000 euros procedentes de los fondos del Pacto de Estado para labores de sensibilización y formación.

Agentes de la Usecic en la Feria de Mayo

Con miras puestas a la próxima Feria de Mayo de la localidad, se ha diseñado un dispositivo especial de refuerzo de seguridad con agentes de la Usecic a pesar de que el domingo, 17 de mayo, coincide con la jornada electoral.

Finalmente, ambas instituciones han celebrado el avance en los trámites para el nuevo cuartel de la Guardia Civil, cuya cesión de suelo ya ha sido realizada por el Ayuntamiento. También han puesto en valor la buena relación entre Policía Local y Guardia Civil en la colaboración para el esclarecimiento de los delitos en la ciudad.