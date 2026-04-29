De gris y claro: la inestabilidad dará respiro a las Cruces de Córdoba en su primer día, según la Aemet

Córdoba amanece en su primer día de Cruces con el eco de la tormenta del martes, que descargó con fuerza por momento y en el sureste de la capital dejó hasta 60 rayos y obligando incluso al cierre de parques por la caída de árboles. Este miércoles vuelve a dibujarse inestable, con cielos encapotados y chubascos intermitentes que podrían aparecer a lo largo del día con una probabilidad del 95% antes de que la tarde abra tímidos claros. El termómetro, lejos de estabilizarse, sigue a la baja en las máximas, prolongando un ambiente más propio de una primavera revuelta que de jornadas apacibles.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para este miércoles en la provincia es de cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, tendiendo a abrirse algunos claros por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras las máximas irán en descenso.

Prediccion para hoy en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 24º, en Lucena entre 13º y 22º, en Pozoblanco entre 11º y 21º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 21º.

El tiempo este jueves

Las previsiones mejorarán ligeramente mañana. El pronóstico de la Aemet en la provincia para este jueves, 30 de abril, también es de cielos con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso o sin cambios. Tendremos vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.

Predicción del tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 24º, en Lucena entre 12º y 21º, en Pozoblanco entre 8º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 21º.