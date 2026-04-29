La Feria de la FP muestra la amplia oferta de ciclos formativos con la que cuenta Priego de Córdoba

Con el propósito de mostrar el valor real de la Formación Profesional, una vía educativa cada vez más reconocida, valorada y necesaria para el desarrollo profesional y personal del alumnado, el Pabellón de las Artes de Priego ha acogido este miércoles la segunda edición de la Feria de Formación Profesional Desarrollo tu talento, organizada por los IES Álvarez Cubero, Carmen Pantión y Fernando III El Santo, en colaboración con el Ayuntamiento de Priego, la residencia escolar Cristóbal Luque Onieva y la Junta de Andalucía.

Un acto "muy especial", como indicaba la directora del IES Álvarez Cubero, María Librada Cazalla, "donde se muestra el resultado del trabajo continuo de los tres centros públicos de Priego que imparten Formación Profesional y que han trabajado con un objetivo común, como es mostrar el valor real de la Formación Profesional".

Salidas profesionales y entorno productivo de la FP

Por su parte, María Isabel García Lovera, responsable del Servicio de Formación Profesional de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, incidía en lo positivo de esta iniciativa, "en la que se muestra toda la oferta educativa de Priego y nos acerca al mundo laboral de la comarca, informando, orientando sobre las salidas profesionales y relacionando el entorno productivo de la comarca, lo que da un valor añadido a los ciclos".

Demostración de los alumnos de la rama gastronómica en la feria de FP de Priego. / R.C.C.

En encargado de cerrar el turno de intervenciones fue el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, que puso en valor el cambio experimentado por la FP, "que en los últimos diez-quince años ha cambiado la manera de plantearse, ya que la Junta ha ido viendo qué era aquello que necesitaba el municipio en cuestión", haciendo alusión a la presencia cada vez mayor de alumnos de otras localidades, lo que justifica la presencia en la feria de la residencia escolar Cristóbal Luque Onieva.

Para el alcalde, Priego tiene la enorme suerte de contar con 16 modalidades de Formación Profesional entre los tres IES, algunas de ellas con cien por cien de empleabilidad, enumerando los ciclos que actualmente se imparten en la localidad.