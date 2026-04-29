La Diputación de Córdoba presenta sus convocatorias de subvenciones en materia de eficiencia energética.

Córdoba, pone en marcha una nueva convocatoria de subvenciones que tiene por objetivo la mejora de la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2 en la provincia de Córdoba. Así lo ha detallado hoy en rueda de prensa la responsable del Área en la institución provincial, Tatiana Pozo, quien ha incidido en que “la finalidad es acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible. Y es que la transición energética no ocurre sola, o se impulsa o no sucede”.

La diputada ha recalcado que la cuantía destinada a esta convocatoria ha ido incrementándose considerablemente en las sucesivas ediciones. Así, ha pasado de 500.000 euros en 2024 y 1.400.000 euros en 2025, a los 1,5 millones que se dedican este año, con capacidad de aumentar hasta los 2,1 millones.

Pozo ha subrayado que “esto nos ha permitido ampliar los beneficiarios de estas ayudas, así, si bien en un principio solo eran los ayuntamientos, ya el año pasado podían participar en las mismas también las empresas y cooperativas y los centros residenciales de mayores, destinando a cada uno de estos apartados 500.000 euros”.

Dos categorías

En la línea destinada a ayuntamientos y ELAs se otorgarán subvenciones de hasta 10.000 euros con hasta el 100% de la inversión (IVA incluido), y se contemplan dos categorías, por un lado edificios e instalaciones en general, con 200.000 euros, y está sujeta a baremación de los proyectos según los criterios establecidos en las bases. Por otro lado, hogares del pensionista o centros de participación ciudadana, con 300.000 euros y en este caso se resolverá por orden de presentación entre aquellos proyectos que cumplan con lo establecido en las bases.

En cuanto a las cooperativas y empresas, se otorgarán ayudas de hasta 20.000 euros con hasta el 75% de la inversión y se realizarán a través de concurrencia competitiva, primando fundamentalmente la reducción de emisiones de los proyectos. Y, por último, la línea de centros residenciales para personas mayores, se otorgarán subvenciones de hasta 20.000 euros, con hasta el 80% de la inversión (IVA no incluido) y en esta línea los proyectos se resolverán en concurrencia no competitiva, de acuerdo al orden de presentación de solicitudes.

Actuaciones con impacto directo y verificable

En todos los casos se priorizan actuaciones con impacto directo y verificable. Cada línea tiene sus peculiaridades pero en general se financian proyectos de autoconsumo energético, mejora de la iluminación, intervenciones de envolvente térmica, sistemas de climatización eficientes (biomasa, solar térmica, aerotermia, geotermia), mejora de procesos industriales, sistemas inteligentes de gestión energética e infraestructuras de recarga para movilidad eléctrica.

Pozo ha destacado que “este año se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar y facilitar la información y la tramitación para las entidades. Se han agrupado todas las convocatorias previstas en el ejercicio en una única convocatoria con distintas líneas de actuación”.

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“El propósito es que sea ágil y los proyectos se puedan ejecutar y pagar dentro del ejercicio, entendemos que así se mejoran los plazos en la tramitación de todas las líneas”, ha apostillado. El plazo de presentación de solicitudes para todas las líneas se establece en 20 días a partir de la publicación en el BOP. Toda la información se puede consultar en la página www.energiacordoba.es.