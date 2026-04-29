Convocatoria abierta para los premios literarios de la Diputación de Córdoba: novela, poesía, teatro y álbum ilustrado

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, convoca una nueva edición de sus premios literarios, unos galardones ya consolidados que "evidencian el compromiso de la institución provincial con la cultura y la creación literaria”.

Así lo ha explicado el responsable del Área, Gabriel Duque, quien ha afirmado que “la convocatoria de estos reconocimientos permanecerá abierta hasta el próximo 22 de junio, contando con una dotación económica, para cada uno de ellos, de 12.000 euros, más la publicación de la obra”.

Premio de novela

De este modo, se abre la convocatoria para participar en el 27º Premio de Novela Rural, “destinado a escritores que presenten obras en español y cuya temática gire en torno al mundo rural y sus habitantes. Se busca así fomentar la creación de trabajos que reflejen la vida, las costumbres y los desafíos del mundo rural”, ha señalado Duque.

Además, ha continuado, “supone una oportunidad para promover la narrativa que rescate la cultura, los valores y la identidad de las comunidades que lo habitan, al mismo tiempo que se da visibilidad a la ruralidad contemporánea, ofreciendo una oportunidad a los escritores que trabajen esta temática”.

Las obras presentadas deben tener una extensión máxima de 100.000 palabras, ser inéditas y el autor o autora no puede haber recibido este premio con anterioridad.

Premio de poesía

Del mismo modo, se pueden presentar ya trabajos al 26º Premio de Poesía Vicente Núñez, “destinado a poetas que presenten un poemario de temática libre, con una extensión mínima de 500 versos y escritos en español. Se premiará una obra inédita cuyo autor no haya sido reconocido con este premio anteriormente”, ha señalado el diputado.

Según Duque, “este premio supone una oportunidad para que poetas emergentes sean reconocidos y, cómo no, una proyección para escritores ya consolidados en el panorama nacional”.

Premio de teatro

En cuanto al Premio de Dramaturgia Antonio Gala, celebra su quinta edición, y va dirigido a obras teatrales de una extensión máxima de 125 páginas y temática libre. “El objetivo de esta iniciativa es fomentar la creación teatral y brindar una plataforma para que estos creadores puedan dar a conocer su trabajo”, ha apostillado Duque.

Álbum ilustrado

Finalmente, el delegado de Cultura de la Diputación ha dado a conocer el 15º Premio de Álbum Ilustrado, “dirigido a obras que incluyan imágenes y cuya temática sea de carácter juvenil. Se busca así promover la producción de obras que combinen ilustración y texto de manera innovadora”.

Las bases de cada una de las convocatorias aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 20 de abril (https://bop.dipucordoba.es/dia/20-04-2026), en el Tablón de Anuncios de la Diputación de Córdoba y en la web www.cultura.dipucordoba.es.