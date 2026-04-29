El Castillo de Almodóvar abre al público dos nuevos espacios y amplía el recorrido expositivo

El Castillo de Almodóvar del Río incorpora desde este viernes, 1 de mayo, dos nuevos espacios a su recorrido visitable: la sacristía de la capilla, que hasta ahora permanecía cerrada al público, y la Torre Cuadrada, una de las torres más antiguas y mejor conservadas de la fortaleza, que estrena un nuevo contenido dedicado a Fernando III el Santo.

En ambos espacios se muestran piezas conservadas por la familia propietaria del castillo. La apertura permite incorporar al recorrido objetos originales, piezas devocionales y testimonios artísticos que hasta ahora no formaban parte de la visita habitual.

Hojas cantorales de la época de los Reyes Católicos

En la sacristía se exponen hojas de cantorales correspondientes a la época de los Reyes Católicos; una talla de la Virgen de transición del románico al gótico, fechable entre finales del siglo XII y comienzos del XIII; y varias reliquias de santos, entre ellas una de San Ignacio de Loyola. Todas estas piezas pertenecen al legado histórico y devocional vinculado a la familia propietaria.

Capilla del Castillo de Almodóvar, cuya sacristía se incorporará desde el 1 de mayo a la visita. / CÓRDOBA

La relación de Fernando III El Santo con la fortaleza cordobesa

Según ha informado la dirección del castillo, la incorporación de la sacristía al recorrido permite al visitante acercarse a la vida espiritual, la memoria familiar y el uso religioso de sus espacios. Por su parte, la Torre Cuadrada ha sido musealizada con un contenido centrado en Fernando III el Santo, figura clave en la historia medieval de Córdoba y vinculada al Castillo de Almodóvar. El nuevo discurso expositivo reúne una escultura de San Fernando en madera tallada y estofada, del siglo XVII, atribuible al círculo de Alonso de Rozas, junto a una pintura de San Fernando de escuela madrileña del mismo siglo.

Estas obras refuerzan la relación histórica entre el monarca y la fortaleza, y permiten explicar la importancia de la Torre Cuadrada dentro del conjunto. Se trata de uno de los espacios mejor preservados del castillo, con elementos originales del siglo XIV, que ahora se incorpora al relato de la visita con un contenido propio.

La explicación del espacio se apoya en pinturas originales y en piezas históricas que permiten al visitante leer la torre no sólo como arquitectura defensiva, sino también como un lugar vinculado a la memoria histórica del castillo. La presencia de San Fernando, representado en escultura y pintura, ayuda a situar la fortaleza dentro del contexto de la frontera medieval y de la historia del reino de Córdoba.