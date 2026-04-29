La Campiña Sur inaugura el ciclo provincial Sabores y Estancias de Córdoba con una jornada para unir turismo y agroalimentación

La comarca de la Campiña Sur Cordobesa ha sido el punto de partida del ciclo provincial Sabores y Estancias de Córdoba, una iniciativa impulsada para conectar a productores agroalimentarios y alojamientos turísticos, fomentar el consumo de producto local, reforzar la economía rural y generar nuevas oportunidades de negocio en el territorio.

La jornada inaugural, que se ha celebrado en el Molino del Rey de San Sebastián de los Ballesteros, ha contado con la asistencia del vicepresidente de la Mancomunidad, Jorge Jiménez, acompañado por el alcalde del municipio, Francisco Javier Maestre; el presidente de Emcotur, Juan José García, así como con empresas turísticas, alojamientos rurales y productores agroalimentarios de toda la comarca.

Durante la apertura, Jiménez ha resaltado que "la Mancomunidad se ha sumado a este proyecto como entidad comprometida con la dinamización territorial y garantizar que iniciativas como ésta tengan continuidad, impacto real y capacidad para transformar el territorio, porque estas jornadas nacen para unir lo que ya existe, activar sinergias y convertir el turismo en un motor que impulse el consumo de producto local y esta primera jornada supone un paso decisivo para consolidar un modelo de desarrollo que integre turismo, gastronomía y territorio”.

En este sentido, el vicepresidente de la entidad supramunicipal ha subrayado que "la Campiña Sur Cordobesa cuenta con una identidad agroalimentaria sólida y un tejido empresarial que ha sabido innovar y adaptarse, así como con una tradición vitivinícola que forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura y, por eso, esta comarca puede convertirse en referente provincial en lo que a integración entre turismo y gastronomía se refiere, apostando por la calidad, la sostenibilidad y el producto local".

Un proyecto de futuro

Durante la jornada, la Mancomunidad ha presentado su Proyecto Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro, una estrategia comarcal que promueve un sistema alimentario saludable, sostenible y profundamente vinculado al territorio, con la creación de una app para fomentar hábitos alimentarios conscientes, el diseño de rutas gastronómicas, programas de formación agroalimentaria, el acondicionamiento de huertos urbanos y escolares, así como acciones dirigidas a agricultores para mejorar la sostenibilidad y conservar especies locales.

Además, el programa ha contado con una exposición del Programa Córdoba Verde, una ponencia sobre la nueva Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, a cargo de Rocío Porfirio, experta en Seguridad Alimentaria, un taller colaborativo, encuentros B2B entre empresas y un espacio final de networking.