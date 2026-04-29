Cabra refuerza la vigilancia y control del virus del Nilo Occidental tras ser catalogada como zona de riesgo medio

El Ayuntamiento de Cabra ha actualizado y reforzado las medidas de vigilancia y control del virus del Nilo Occidental después de que la Junta de Andalucía haya catalogado al municipio como zona con nivel de riesgo medio de transmisión, según ha informado la delegación municipal de Medio Ambiente a través de un comunicado.

La actuación se enmarca en el programa provincial destinado a municipios de menos de 50.000 habitantes y ha supuesto la revisión del Plan Municipal de Vigilancia y Control Integral de Mosquitos. El documento incorpora las nuevas directrices autonómicas con el objetivo de reducir la presencia de vectores y minimizar el riesgo de propagación del virus en todo el término municipal.

Entre las medidas adoptadas figura la actualización del diagnóstico del riesgo vectorial, la identificación de especies de interés sanitario —tanto presentes como potenciales— y la adaptación de los protocolos de vigilancia entomológica y epidemiológica. También se han ajustado las estrategias de prevención, control y gestión ambiental.

Trabajadores durante las labores de fumigación contra los mosquitos causantes del virus del Nilo. / CÓRDOBA

Más medidas

El plan contempla controles periódicos mediante inspecciones visuales en los puntos establecidos, acompañadas, si es necesario, de muestreos larvarios. Estas actuaciones se desarrollan con carácter mensual durante todo el año.

Asimismo, el programa incluye campañas de captura de mosquitos adultos mediante trampas, siempre que las condiciones lo permitan. En caso de detectarse especies con capacidad de transmisión, se activan medidas específicas de control de forma complementaria.