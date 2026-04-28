El Pleno de Cabra solicita una sala de transferencia sanitaria en el área de Urgencias del hospital Infanta Margarita

La Corporación municipal de Cabra, con los votos a favor de Vox, PP y PSOE-A y la abstención de Unidad Vecinal Egabrense (Uvega), ha aprobado una moción del primero de los grupos para instar a la Consejería de Salud a crear una sala de transferencia sanitaria en el área de urgencias del hospital Infanta Margarita, dotándola con condiciones adecuadas de intimidad, equipamiento y acceso, así como la elaboración de informes técnicos y un calendario de ejecución. Cuestiones a las que se sumaron dos propuestas realizadas por el Grupo Socialista, como son el estudio de la reorganización del servicio de urgencias para la separación en dos zonas, una traumatológica y otra infecciosa, y a la apertura de la calle que continúa desde las puertas de las urgencias, cerrada desde que finalizaron las obras de la nueva zona de quirófanos.

Otra de las mociones que salió adelante con los votos unánimes de todos los grupos fue la conjunta a instancias de Uvega, de la incoación del expediente para conceder una distinción honorífica a la Subida Pedestre al Santuario de la Virgen de la Sierra, que llega a su 40 aniversario en este 2026, en reconocimiento a su trayectoria de cuatro décadas. Un acuerdo que incluye, además, el inicio de los trámites para su declaración como Bien de Interés Turístico de Andalucía y el reconocimiento expreso a las personas y entidades que han contribuido a su consolidación.

Compromiso con la prevención de la siniestralidad laboral

Unanimidad que también pasó por una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril y donde, a instancias de la de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Cabra, el Consistorio reafirma su compromiso con la prevención de la siniestralidad laboral. De igual forma, a propuesta de la Alcaldía, se aprobó la participación del Ayuntamiento en la convocatoria de subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía, comprometiéndose a asumir la financiación municipal necesaria para los proyectos que resulten beneficiarios.

Exterior del hospital Infanta Margarita de Cabra. / CÓRDOBA

Asimismo, salió adelante por unanimidad una moción de Unidad Vecinal Egabrense para la adaptación de pasos peatonales y vías de plataforma única conforme a criterios de accesibilidad universal, que incluye la elaboración de un estudio técnico y la planificación de actuaciones, con la colaboración de la ONCE, y se rechazó una primera moción del PSOE con el voto en contra del PP y la abstención de Vox y Uvega, relativa a la mejora de la seguridad vial y la ordenación del tráfico en el entorno de la avenida González Meneses, calle Rafael Leña Caballero, calle Hernández de Córdoba y el parque del P3.

Modificación de las subvenciones a entidades deportivas

Sí prosperó, con respaldo unánime, otra moción socialista para modificar las bases de las subvenciones deportivas, de modo que se adelante el 75% de las ayudas a clubes y deportistas y el resto se abone tras su justificación.

Por último, el Pleno aprobó una moción del PP sobre la falta de efectivos y medios en la Guardia Civil de Cabra, en la que se insta al Ministerio del Interior a cubrir vacantes, mantener operativo el cuartel y estudiar inversiones en sus instalaciones, además de plantear la creación de un puesto principal en la localidad. La propuesta contó con el apoyo de PP, Vox y Uvega y la abstención del PSOE.