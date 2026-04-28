Nubes, lluvia y barro: el pronóstico de la Aemet en Córdoba en la antesala de las Cruces

El cielo vuelve a torcerse en Córdoba justo cuando parecía que la semana arrancaba en calma. La tregua será breve: a lo largo de este martes las nubes irán cerrando el paso al sol hasta dejar una tarde marcada por chubascos y tormentas, con la posibilidad de que descarguen con cierta intensidad e incluso dejen ese incómodo barro en coches y calles. El ambiente, además, perderá algo de temperatura, una tendencia que no se quedará en un solo día. El miércoles mantendrá el pulso inestable, con más nubosidad, lluvias intermitentes y un descenso térmico que aleja, por ahora, cualquier sensación plenamente primaveral.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para este martes en la provincia es de intervalos de cielos muy nubosos con chubascos durante la tarde, acompañados de tormentas ocasionales y sin descartar que sean localmente fuertes. También habrá polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas en descenso. Por su parte, los vientos serán flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.

Prediccion para hoy en Córdoba. / AE

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 24º, en Lucena entre 13º y 22º, en Pozoblanco entre 12º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 21º.

El tiempo este miércoles

El pronóstico de la Aemet en la provincia para mañana miércoles, 29 de abril, también es de cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, tendiendo a abrirse algunos claros por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas sí irán en descenso. Además, vientos flojos del suroeste.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 14º y 23º, en Lucena entre 13º y 21º, en Pozoblanco entre 11º y 21º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 20º.