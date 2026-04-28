La N-432 se cobró más de la mitad de las muertes en accidentes de carretera en Córdoba en 2025

La carretera N-432 es posiblemente la vía más peligrosa de la provincia de Córdoba, aunque en los estudios e informes de diferentes organismos suelen aparecer otros tramos según los criterios de siniestralidad empleados. Los datos así lo indican: se cobró más de la mitad de las vidas en accidentes de tráfico ocurridos en territorio cordobés el año pasado. Para ser exactos, 11 de las 21 personas fallecidas en carretera en 2025 lo hicieron en siniestros que tuvieron lugar en la N-432. Y este lunes se ha producido la última víctima mortal en la N-432.

El peor accidente del año pasado tuvo lugar en Baena, entre los kilómetros 332 y 333, en la entrada sur de la localidad. Una colisión frontal entre dos vehículos acabó con tres fallecidos y varios heridos. Fueron dos hombres de 76 y 54 años y una mujer de 82.

En enero hubo dos accidentes mortales. El primero de ellos ocurrió en Villaharta, al chocar un motorista contra un vehículo en el kilómetro 232. Tan sólo tres días después dos vehículos chocaron en el kilómetro 350, a la altura de Luque, dando como resultado un fallecido y al menos seis heridos; la víctima mortal era un joven de 19 años de Alcaudete, localidad jiennense que vivió conmocionada el suceso.

Siniestros en Villaviciosa, Cerro Muriano, Espiel y Córdoba

En mayo, dos semanas antes del trágico accidente de Baena, un operario de carreteras que estaba pintando la calzada en Espiel resultó muerto como consecuencia de un atropello. Tenía 52 años.

En junio, un camión y un turismo colisionaron en Villaviciosa con un fallecido; en julio, otro choque entre un turismo y un coche averiado en el arcén, a la altura de Cerro Muriano, provocó otro muerto y varios heridos; ya en octubre, otra colisión en Espiel entre dos turismos dejó un muerto y al menos dos heridos.

En diciembre hubo otros dos accidentes graves en la N-432. En Santa Cruz, un turismo chocó contra un autobús y dejó otra víctima mortal. Finalmente, en el kilómetro 284 (entre Córdoba y Espejo) dos coches chocaron de nuevo con un fallecido en accidente de tráfico.

Décadas a la espera de una solución

Esta vía de titularidad estatal lleva décadas envuelta en la polémica ante la pasividad de todos los gobiernos centrales, tanto del PP como del PSOE, por acometer de una vez por todas su conversión en autovía. Hace una generación que apareció por vez primera en unos Presupuestos Generales del Estado (ocurrió en 2004, con las primeras cuentas de Zapatero) pero desde entonces después todos los compromisos crían polvo en los cajones de la administración central, al menos en lo que respecta a la provincia de Córdoba. Sin embargo, la demanda social para transformar la N-432 es muy anterior y data de finales del siglo pasado.

La crisis financiera de 2008 se interpuso en el proyecto, como en tantos otros, y para cuando el Estado quiso retomar de algún modo una reforma de la N-432 los documentos técnicos ya no servían. Las leyes, sobre todo las ambientales, han cambiado desde entonces y ahora hay que iniciar de nuevo un procedimiento que puede sumar lustros a la tan demandada conversión de la N-432 en autovía. Después de tres décadas, todo lo avanzado no sirve para nada.

El Ministerio de Transportes tiene que realizar otra vez los estudios de impacto ambiental para una hipotética transformación en autovía (la A-81). El problema radica en el alto valor ecológico de los tramos que discurren por la Sierra Morena cordobesa y la zona Norte de la provincia. En el trazado por Badajoz no existen esos inconvenientes. Mientras tanto, el Gobierno central plantea una alternativa: duplicar los carriles en algunos tramos. Pero eso sólo se plantea entre Córdoba y Cerro Muriano, no más allá.

El último accidente

La última víctima en esta carretera mortal se ha producido en la madrugada de este martes. Una mujer ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-432, en el kilómetro 175, en las proximidades de Fuente Obejuna. El siniestro se produjo en torno a las 4.30 horas, cuando se registró un aviso al servicio de emergencias 112 alertando de una colisión frontal entre un turismo y un camión, en la que una persona había quedado atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo, así como servicios de emergencia. A su llegada, los equipos confirmaron el fallecimiento del conductor del turismo. Hasta el momento, no hay constancia de que otras personas hayan resultado heridas ni hayan precisado traslado hospitalario o asistencia médica.