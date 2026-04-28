Muere un conductor en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna

Un hombre ha fallecido en la madrugada de este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-432, en el kilómetro 175, en las proximidades de Fuente Obejuna. El siniestro se produjo en torno a las 4.30 horas, cuando se registró un aviso al servicio de emergencias 112 alertando de una colisión entre un turismo y un camión, en la que una persona había quedado atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo, así como servicios de emergencia. A su llegada, los equipos confirmaron el fallecimiento del conductor del turismo.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima. Según confirman desde el 112, no hay constancia de que otras personas hayan resultado heridas ni hayan precisado traslado hospitalario o asistencia médica.