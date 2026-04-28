Hinojosa y Peñarroya buscan soluciones al reto demográfico con el PFEA

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha abordado hoy el reto demográfico de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y Guadiato con los alcaldes de Hinojosa del Duque, Matías González, y Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna. Nieto ha visitado ambos municipios para reunirse con sus regidores y conocer algunos de los proyectos que se ejecutan actualmente con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), una herramienta con la que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales ayudan a los ayuntamientos a mejorar infraestructuras y servicios públicas y a dar empleo a sus vecinos, contribuyendo así a fijar la población al territorio en el medio rural.

Tanto el consejero como ambos alcaldes han coincidido en destacar la importancia de la colaboración institucional entre administraciones para afrontar el reto demográfico que, en el caso de Andalucía, se traduce sobre todo en un reparto desequilibrado de la población en el territorio.

La comunidad no sufre un problema generalizado de despoblación como otros territorios, pero la mitad de sus 8,7 millones de habitantes vive en 30 capitales y grandes ciudades mientras que la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2023-2030 señala, en su última actualización anual, que 470 municipios están expuestos a riesgo de despoblación (78 alto, 221 medio y 181 bajo), diez menos que hace un año.

Un cuarto de la población de Córdoba reside en 60 de los 77 municipios de la provincia

En la provincia de Córdoba, la capital concentra igualmente el 50% de la población, el 5% vive en 10 municipios de en torno a 20.000 habitantes mientras que en 60 de los 77 municipios de la provincia apenas reside el otro 25% de la población. De éstos, 50 se encuentran entre los definidos como prioritarios en la Estrategia (entre ellos Hinojosa del Duque con un riesgo medio). Para medir si existe riesgo de despoblación y si es alto, medio o bajo se tienen en cuenta nueve indicadores: la densidad de población, los crecimientos demográfico y vegetativo, la edad media de los habitantes, los índices de envejecimiento y dependencia, la ratio de masculinidad, la tasa migratoria y el paro.

El consejero ha señalado que las nuevas tecnologías, que permiten a muchos profesionales teletrabajar y a los emprendedores vender sus productos y servicios a todo el mundo a través del comercio electrónico, es una oportunidad para atraer a nuevos vecinos interesados en cambiar la ciudad por entornos más tranquilos y naturales a comarcas rurales como Los Pedroches y Guadiato que ofrecen “una calidad de vida excelente”.

En este sentido, ha defendido que “la Andalucía rural es un espacio de oportunidad, no de problemas” por lo que ha abogado por “dar difusión a lo que tenemos y cambiar la imagen negativa que muchas veces se transmite de los pueblos” y trabajar entre todas las administraciones para garantizar servicios públicos e infraestructuras de calidad. Para ello, Nieto ha defendido que el PFEA es una herramienta con la que el Gobierno central, la Junta y las Diputaciones ayudan a los ayuntamientos a acometer obras en sus espacios públicos, como las de la Avenida Marqués de Santillana de Hinojosa o la biblioteca de Peñarroya-Pueblonuevo.

No obstante, el consejero ha incidido en la necesidad de contar en el medio rural con un parque de vivienda disponible para alquilar. “Es uno de los grandes problemas que encuentran quienes se plantean irse a vivir a un pueblo”, ha señalado. En la comarca de Los Pedroches, tanto el consejero como el alcalde de Hinojosa -un municipio transfronterizo que linda con las provincias de Ciudad Real y Badajoz- se han referido también a la importancia de las conexiones por carretera y transporte público como el ferrocarril.

Nieto ha incidido en que el reto demográfico hay que afrontarlo de forma transversal y entre todas las administraciones públicas, escuchando a los alcaldes “gobierne quien gobierne”, ya que son quienes mejor conocen sus pueblos, las necesidades de sus vecinos y las oportunidades concretas que hay en su entorno para trabajar en lo concreto y “no desde un plano teórico”.

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“Si atraemos pobación al interior destensionamos la costa y zonas saturadas que también tienen un problema para dar servicio a una población que no para de crecer”, ha defendido el consejero, que ha estado acompañado por la secretaria general de Administración Local, María Luisa Ceballos, y la delegada territorial de la Consejería, Raquel López.