Empleo precario y dificultades de vivienda frenan la integración del colectivo migrante en Cabra. Esta es una de las conclusiones extraídas de una encuesta realizada a lo largo de 2025 en el marco del proyecto del jubileo Tejiendo esperanza con hilos de fraternidad, de la que se desprende que la inmigración en la localidad de la Subbética es "un factor positivo" desde el punto de vista demográfico, económico y cultural, pero se necesita un refuerzo de las acciones orientadas a la integración, facilitar los procesos de regularización y combatir la desinformación.

La iniciativa, impulsada por las cuatro parroquias egabrenses junto a entidades eclesiales y sociales, entre ellas Manos Unidas, Cáritas Diocesana, HOAC, el Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo de Córdoba, las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora (Darderas), Mujeres y Teología de Cabra y los equipos parroquiales de Pastoral Obrera, ha sido presentada en el comedor social de Cáritas por Juan Francisco Garrido, miembro de la HOAC, junto a los párrocos y representantes de las entidades religiosas y sociales, subrayando que para su confección se ha contado también con la participación de las personas migrantes. La encuesta, realizada mediante formularios, ha recogido 133 respuestas de personas mayores de edad y aunque no se trata de un estudio científico, Garrido apunta que ofrece una aproximación significativa a la realidad del colectivo.

La mayor parte de la población extranjera es hondureña

Los datos dibujan un perfil mayoritario de mujer (82%), de entre 30 y 49 años, con origen principalmente en Honduras (53,4%), seguida de Marruecos y Colombia. En conjunto, han participado personas de 16 nacionalidades, lo que refleja la diversidad existente en el municipio.

Según los datos del padrón, Cabra contaba a 2025 con 1.090 personas extranjeras empadronadas. La comunidad hondureña representa el 40,09% del total, seguida por Ucrania (12,66%), Colombia (8,62%) y Marruecos (8,17%), configurando un mosaico multicultural en crecimiento.

Juan Francisco Garrido expone los resultados de la encuenta sobre la población migrante en Cabra. / Moreno

Más de la mitad de las personas encuestadas lleva más de tres años en España, lo que indica un proceso de asentamiento progresivo. La mayoría se encuentra en edad laboral y, en muchos casos, con responsabilidades familiares.

Precariedad laboral y dificultades de acceso a derechos

En el ámbito laboral, cerca del 40% de las personas encuestadas se encuentra en situación de desempleo, mientras que otro porcentaje relevante trabaja sin contrato en la economía sumergida. La situación administrativa continúa siendo un factor de vulnerabilidad, con casos de irregularidad que dificultan el acceso a derechos básicos.

La vivienda aparece como uno de los principales problemas. Aunque alrededor del 40% dispone de alquiler propio, más de la mitad afirma haber tenido dificultades para acceder a una vivienda, debido principalmente al coste o a la negativa de propietarios a alquilar a personas migrantes.

Entre los principales obstáculos señalados destacan la dificultad para encontrar empleo (64,5%), obtener documentación (58,9%) y acceder a una vivienda (47,6%). Además, cerca de un 20% manifiesta haber percibido rechazo social.

A nivel emocional, se recogen experiencias de estrés, ansiedad o soledad, especialmente en las primeras etapas del proceso migratorio.

Integración y demandas

Pese a las dificultades, el 74% de las personas encuestadas afirma sentirse acogida en Cabra y más del 70% valora como buenas sus relaciones con la población local. No obstante, se identifican retos en la convivencia entre distintas nacionalidades.

Entre las principales demandas figuran el acceso a un empleo estable (83,2%), un salario digno (77,9%) y una vivienda asequible (68,7%), junto a una mayor aceptación social y la eliminación de prejuicios y bulos.

En relación con la Iglesia, las personas participantes solicitan acompañamiento espiritual, apoyo económico y un mayor compromiso en la denuncia de situaciones de injusticia.

Conclusiones

A modo de conclusión, Juan Francisco Garrido destacaba que la migración constituye un factor positivo para Cabra desde el punto de vista demográfico, económico y cultural. Asimismo, consideran necesario reforzar las acciones orientadas a la integración, facilitar procesos de regularización y combatir la desinformación.

La encuesta servirá como herramienta para orientar el trabajo de las entidades implicadas, que plantean reforzar el papel de las comunidades como espacios de acogida y continuar promoviendo iniciativas que favorezcan la convivencia y la participación activa de las personas migrantes en la vida local.