La Diputación de Córdoba destina casi 300.000 euros a la mejora de la seguridad vial de la carretera CO-5310 en Palma del Río

En una comparecencia a pie de la carretera CO-5310 que une Palma del Río con la presa del Retortillo y con Hornachuelos, la alcaldesa de la localidad, Matilde Esteo, y el vicepresidente primero y delegado de Infraestructuras de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, han puesto este martes de relieve la apuesta de la entidad supramunicipal por la mejora de la seguridad vial en las carreteras del término municipal de la ciudad.

Lorite se ha referido a la CO-5310, donde se están realizando actuaciones "en materia de extendido de aglomerado, de señalización horizontal, y también de desbroce en las bermas laterales" para acondicionar la carretera con un "reasfaltado" y un "remate con la señalización horizontal". El vicepresidente ha pedido disculpas a los que transitan asiduamente por esta carretera y les ha advertido de que conduzcan con cuidado por las obras que se están realizando.

La inversión, de 297.000 euros, se realiza con cargo al contrato de Conservación y Mantenimiento de Carreteras y contempla la mejora de la vía desde la rotonda de la A-431 hasta la presa del embalse del Retortillo. Son un total de 18,45 kilómetros que unen Palma del Río con las urbanizaciones de El Baldío, El Acebuchal, el parque periurbano Los Cabezos y el municipio de Hornachuelos, además de numerosas explotaciones agrícolas. El arreglo se produce porque el pavimento se encontraba muy envejecido y deteriorado con algunos tramos hundidos y grietas erráticas entre otros defectos.

Petición del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Palma del Río ya había solicitado la intervención de la Diputación de Córdoba en varias infraestructuras de la localidad, como ha recordado la alcaldesa. Esteo y Lorite se han referido al expediente del camino de La Mallena, es decir, la carretera que une Palma del Río con El Calonge, sobre la que el vicepresidente ha confirmado que "es titularidad de la Diputación de Córdoba” y en la que se va a realizar "una inversión importante de en torno a 700.000 euros, previo a un expediente expropiatorio que nos va a posibilitar ensanchar esa carretera". Mientras esto se inicia, estos días se está bacheando esta carretera para reducir riesgos y aumentar la seguridad debido al estado en el que se encontraba.

La alcaldesa se ha referido también a la SE-8103, la carretera que une Palma del Río con Cañada Rosal, para la cual también se solicitó la intervención de la Diputación Provincial. "Se ha procedido al bacheado y se va a proceder también a una señalización en aras a la seguridad", ha reseñado Esteo. Una carretera "que por aquello de las competencias administrativas había asumido hasta hace unos años en su integridad la Diputación de Sevilla, incluida la parte del término municipal de Palma del Río".

Desde 2015, los cuatro kilómetros pertenecientes a la provincia de Córdoba habían quedado "en tierra de nadie", como ha referido Lorite. Esta carretera presentaba grandes socavones que ya han sido bacheados gracias a la intervención de la Diputación de Córdoba y Lorite ha informado de que se han "iniciado los trámites administrativos para asumir la titularidad de esos cuatro kilómetros de carretera".

Visita institucional a carreteras de Palma del Río. / CÓRDOBA

La carretera de El Mohíno

Por último, Lorite también ha informado sobre la carretera de El Mohíno, donde había "una petición social muy importante" en la zona de Los Cañuelos para "evitar las altas velocidades de los vehículos que circulan por allí y establecer unos pasos sobreelevados".

La institución provincial va a actuar no solo en esos pasos sobreelevados sino también instalando nueva iluminación, como exige la normativa. Lorite ha indicado que "la próxima semana se va a acometer esa actuación" para dar seguridad vial a ese entorno urbano.