La Diputación de Córdoba invertirá más de 88.800 euros en el cementerio de Priego

La Diputación de Córdoba destinará 88.824,91 euros a las obras que, derivadas del tren de tormentas de los pasados meses de enero y febrero, se están llevando a cabo en el cementerio municipal de Priego.

Así lo ha indicado el presidente de ente provincial, Salvador Fuentes, en el transcurso de la visita que hoy ha girado a Priego, en la que también ha tenido la ocasión de participar en las jornadas gastronómicas impartidas por el chef Ezequiel Montilla en el IES Carmen Pantión, y visitar la iglesia de San Francisco para comprobar el resultado de la restauración de la llamada túnica rica de Nuestro Padre Jesús Nazareno, restaurada por el IAPH gracias a una subvención de la Diputación.

En relación a las obras del camposanto, Fuentes señalaba que hay que afrontarlas “de manera inmediata, ya que se trataba de una de las que más nos llamó la atención por lo que suponía de sensibilidad y de sentimiento”, reconociendo en este sentido el trabajo que han realizado los funcionarios del Consistorio en el cementerio, con los que tuvo la ocasión de departir y ver in situ la situación en la que se encuentran las dos calles de nichos afectados.

Fuentes ha indicado que se ha llevado a cabo una demolición controlada de los 30 nichos afectados, para después de la limpieza de todo el espacio, proceder a la reconstrucción de 80 nichos.

Una fase compleja

Por su parte, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, ha reconocido la complejidad de la primera fase de la actuación, cuando se constató el colapso de un bloque de nichos de la calle San Antonio, procediéndose a la identificación y traslado de los restos.

Visita institucional a los nichos afectados en el cementerio de Priego. / Rafael Cobo

Como ha añadido el alcalde, “una vez que habíamos terminado con esta importante labor quedaba la reconstrucción de la zona afectada y ahí, una vez más, contamos con la Diputación de Córdoba y con su presidente como aliado fundamental para Priego”.

Según Valdivia, la reconstrucción de estos 80 nichos “se hará con la tecnología que marca la construcción de este tipo de enterramiento”, concluyendo que la causa principal que provocó la caída de este bloque de nichos “fue la manera en la que se construyeron en 1950”.