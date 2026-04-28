La Diputación de Córdoba abre el plazo para la presentación de candidaturas a los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino

La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas a la tercera edición de los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino, cuyas solicitudes se podrán presentar hasta el día 7 de mayo. Una iniciativa que en esta ocasión incluye una modalidad más, de forma que serán cinco las categorías de unos galardones convocados de forma conjunta por la institución provincial y Combo Comunicación.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, ha presentado la nueva edición de estos galardones junto a la CEO de Combo Comunicación, María José Segura. Para Moreno, los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino vuelven a ser un punto de encuentro en el que "visibilizar y poner en valor el talento de las mujeres que lideran el tejido empresarial y que son referentes con su trayectoria y liderazgo como un motor de inspiración para niñas y para otras mujeres, impulsándolas a perseguir sus metas sin límites impuestos".

En esta ocasión serán cinco las categorías de los distintos reconocimientos, una más que en las anteriores ediciones, de forma que serán el premio a la trayectoria profesional femenina, premio al proyecto innovador femenino, premio al deporte, premio a la cultura en femenino, premio de la ciencia y la tecnología en femenino, a lo que Moreno ha añadido un sexto premio especial de Diputación de Córdoba "que estará exento de cumplir las bases de la convocatoria, ya que se rige por los criterios de selección propios de la institución provincial".

El jurado encargado de seleccionar las candidaturas ganadoras estará compuesto por representantes de la institución provincial, Combo comunicación, Fundación Andalucía Emprende y la Universidad de Córdoba.

El 19 de mayo, gala de entrega de los premios

La entrega de los galardones tendrá lugar en una gala que, según ha adelantado la diputada, "tendrá lugar en el salón de actos del Palacio de la Merced el 19 de mayo a partir de las 11.30 de la mañana".

Por su parte, Segura ha agradecido la colaboración de la Diputación y de otras entidades en una estrategia de colaboración público-privada que ha llevado a convertir a estos premios en "uno de los eventos referente en Andalucía del liderazgo femenino". Además, ha añadido que este año volverá a realizarse una convocatoria regional "en la que participarán todas las mujeres premiadas en cada una de sus provincias, en el que el año pasado logramos congregar a más de 2.000 mujeres emprendedoras andaluzas".

Podrán optar a los galardones mujeres mayores de edad residentes en la provincia de Córdoba, asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro legalmente constituidas en la provincia y, para la categoría de proyecto innovador, empresarias autónomas (RETA o SETA).

Las bases de participación pueden consultarse en este enlace.