Carrier Montilla convoca un curso de electricidad para formar a futuros empleados

Carrier Montilla ha convocado un curso de formación especializado en electricidad que se desarrollará del 6 al 22 de mayo próximos en sus propias instalaciones del polígono industrial Llanos de Jarata, con el objetivo de preparar a un grupo de personas para su posible incorporación futura a la compañía una vez superadas las pruebas correspondientes.

La iniciativa, de carácter privado, se dirige a profesionales o personas en búsqueda de empleo interesadas en el oficio de electricista y plantea una formación intensiva de 91 horas diseñada para responder a las necesidades reales del proceso productivo de la empresa.

Además, el programa establece un sistema de selección previa en el que se priorizarán aquellos currículos que acrediten experiencia en electricidad, especialmente en montajes de cuadros eléctricos y conexiones, así como formación reglada mediante ciclos de grado medio o superior o cursos específicos relacionados con este ámbito.

Procedimiento para los interesados

En ese sentido, las personas interesadas deberán remitir su candidatura hasta las 23.59 horas del lunes 4 de mayo al correo electrónico rrhh.montilla@carrier.com, indicando en el asunto "CURSO ELECTRICISTA E0126", mientras que el proceso de contacto con los aspirantes seleccionados se realizará telefónicamente el martes 5 de mayo.

Esta acción formativa se enmarca en la estrategia de Carrier Montilla de reforzar su compromiso con el empleo y la capacitación técnica de calidad en la comarca, apostando por un modelo formativo estrechamente vinculado a las exigencias del mercado laboral y a su propia estructura industrial.

La planta montillana de Carrier mantiene una larga trayectoria ligada al desarrollo industrial de la Campiña Sur Cordobesa. Actualmente, fabrica equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en sus instalaciones del polígono Llanos de Jarata, aunque sus orígenes se remontan a 1986, cuando inició su actividad en el espacio que hoy ocupa el complejo sociocultural de Envidarte.

Por otro lado, su crecimiento ha estado marcado por hitos relevantes, como la ampliación realizada en el verano de 2005, cuando alcanzó los 40.000 metros cuadrados de superficie productiva tras una inversión superior a 7,5 millones de euros, lo que supuso duplicar su tamaño y representar el 30 por ciento de toda la superficie industrial de la entonces Ciatesa.

En ese recorrido, la compañía también ha vivido procesos de integración empresarial de gran calado, como la fusión anunciada en 2007 con la multinacional francesa CIAT o la adquisición en 2014 por parte de la estadounidense United Technologies Corporation, que culminó con su incorporación al grupo Carrier, consolidando así su posicionamiento en el sector de la climatización.