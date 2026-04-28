Baena inicia la reurbanización de Amador de los Ríos con una inversión de 500.000 euros

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha presentado el inicio de las obras de reurbanización de la calle Amador de los Ríos, una actuación incluida en los Planes Provinciales del actual cuatrienio y que contará con una inversión aproximada de 500.000 euros, IVA incluido. La intervención afecta a uno de los principales ejes del casco histórico y persigue mejorar la accesibilidad, las infraestructuras urbanas y la imagen urbana de esta zona emblemática del municipio.

Durante una comparecencia celebrada a pie de obra, María Jesús Serrano ha explicado que el proyecto ha sido adjudicado a la empresa Cercan Construcciones, que presentó una baja de 3.000 euros sobre el presupuesto base y una mejora valorada en 32.000 euros, consistente en la adecuación del callejón del antiguo colegio e iglesia del Espíritu Santo.

La alcaldesa ha subrayado que esta intervención responde al compromiso del equipo de gobierno de continuar modernizando la calle Llana y Amador de los Ríos en toda su extensión, desde Plaza Vieja hasta la plaza de Amador de los Ríos, de forma progresiva y conforme se vayan obteniendo nuevos recursos económicos para los tramos pendientes.

Mejora integral de servicios y accesibilidad

La arquitecta redactora del proyecto, Vanesa Jiménez, ha detallado que la actuación abarcará una superficie de 1.746 metros cuadrados, además del callejón del Espíritu Santo.

Entre las principales mejoras previstas destacan la implantación de una plataforma única, que favorecerá la movilidad peatonal y la accesibilidad universal; la instalación de pavimento podotáctil para personas con discapacidad visual, renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable, mejora y soterramiento de cruces de instalaciones para reducir el impacto visual del cableado aéreo y homogeneización estética de la calle, siguiendo el diseño ya ejecutado en fases anteriores.

El plazo de ejecución previsto es de seis meses, si bien la alcaldesa ha recordado que en este tipo de intervenciones pueden surgir imprevistos una vez abiertas las calles.

Visita institucional a las obras de la calle Amador de los Ríos de Baena. / Juan Carlos Roldán

La alcaldesa ha informado de que se ha mantenido contacto previo con los residentes de la zona y se han habilitado plazas de aparcamiento alternativas en el estacionamiento de la calle Alta para quienes disponían de cochera o plaza afectada por las obras.

Asimismo, Serrano ha señalado que se mantendrá una coordinación permanente con la empresa adjudicataria, los servicios técnicos municipales, la cofradía de Jesús Nazareno y los vecinos para reducir al máximo las molestias durante la ejecución.