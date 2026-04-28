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Plan de accesibilidad

El Ayuntamiento de Montilla impulsa un plan de accesibilidad con tecnología para detectar barreras urbanas

Un sistema pionero captura imágenes del viario público para diagnosticar y mejorar la accesibilidad con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más inclusiva

Mariela Fernández y Lidia Bujalance observan el patinete equipado con el novedoso sistema para detectar barreras.

Mariela Fernández y Lidia Bujalance observan el patinete equipado con el novedoso sistema para detectar barreras. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

Un sistema tecnológico pionero analizará las barreras urbanas en Montilla mediante la captura continua de imágenes del viario público que permite obtener un diagnóstico preciso para mejorar la accesibilidad en los espacios públicos y avanzar hacia una ciudad "más inclusiva".

La medida se enmarca en el nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión que ha comenzado a elaborar el Ayuntamiento de Montilla con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal a los servicios e infraestructuras municipales, a través de un documento que abordará de forma integral el espacio público, el urbanismo, los edificios municipales, el transporte y la comunicación.

Este proyecto, concebido como una herramienta estratégica para avanzar hacia una ciudad más inclusiva, incorpora criterios relacionados con la accesibilidad sensorial y cognitiva, así como con la inclusión social, en un planteamiento global que pretende dar respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía. De este modo, el documento se orienta a detectar y corregir las barreras existentes, facilitando entornos más accesibles y equitativos.

La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, afirmó que "este plan nos va a permitir seguir avanzando hacia una ciudad más justa e inclusiva, en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones".

La edil recalcó que "uno de los pilares fundamentales del proceso de redacción es la participación ciudadana". En ese sentido, el Ayuntamiento de Montilla ha previsto la implicación activa de vecinos, colectivos y asociaciones con el propósito de recoger sus aportaciones y enriquecer el contenido del plan.

El sistema captura imágenes cada pocos segundos para hacer el diagnóstico

La redacción del documento incorpora herramientas tecnológicas avanzadas que permiten realizar un análisis detallado del viario urbano. La arquitecta especialista en accesibilidad, Mariela Fernández, encargada del proyecto, explicó que "estamos realizando una toma de datos mediante un sistema que captura imágenes cada pocos segundos, lo que nos permite medir con precisión aspectos como la pendiente, la anchura de las aceras o la presencia de obstáculos".

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Esta tecnología sitúa a Montilla como uno de los municipios pioneros en Andalucía en la aplicación de este tipo de sistemas, ya que permitirá generar un diagnóstico exhaustivo y geolocalizado de las barreras existentes en el municipio. De igual modo, facilitará la planificación de futuras actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos.

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