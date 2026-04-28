Alumnos de FP de la provincia de Córdoba finalizan en Priego un ciclo de formación gastronómica

Alumnos de Formación Profesional procedentes de Aguilar de la Frontera, Montilla, Villanueva de Córdoba y Priego han tomado parte este martes en la actividad celebrada en las instalaciones del IES Carmen Pantión de Priego con la que finaliza un ciclo provincial de formación gastronómica impulsado por la Diputación de Córdoba.

El chef Ezequiel Montilla, del restaurante Alma de Puente Genil, ha sido el encargado de impartir una masterclass, dirigida al alumnado de los ciclos de Cocina y Gastronomía y Dirección de Cocina, llevándose a cabo posteriormente una serie de demostraciones a cargo del resto de alumnos participantes. La jornada se ha completado con un espacio de networking orientado a fomentar la colaboración entre alumnado y profesorado, así como el impulso de futuros proyectos vinculados a la innovación y el emprendimiento en el sector gastronómico y agroalimentario.

Salvador Fuentes filetea un pescado durante su visita a Priego. / CÓRDOBA

La jornada fue inaugurada por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que durante su intervención puso en valor el proyecto de la FP Dual impulsado por la Junta de Andalucía y que, como apuntó, "nos ha permitido conectar ya a más de 40 empresas de la provincia con centros educativos cordobeses".

El máximo responsable de la institución provincial agradeció la participación de Ezequiel Montilla en esta iniciativa, "un profesional que representa a una nueva generación de cocineros que conocen su tierra, conocen sus productos y apuestan por ellos llevándolos a lo más alto de la gastronomía".