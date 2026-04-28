Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adamuz carrilAccidentes N-432BotellónCCFMaestra arrestadaApartamentos turísticosParoPatinetesPintadas
instagramlinkedin

Educación

Alumnos de FP de la provincia de Córdoba finalizan en Priego un ciclo de formación gastronómica

La Diputación clausura un curso que conecta a más de 40 empresas con centros educativos a través de la FP Dual

Ezequiel Montilla, acompañado por Salvador Fuentes y otras autoridades, con alumnos del curso en Priego.

Ezequiel Montilla, acompañado por Salvador Fuentes y otras autoridades, con alumnos del curso en Priego. / CÓRDOBA

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

Alumnos de Formación Profesional procedentes de Aguilar de la Frontera, Montilla, Villanueva de Córdoba y Priego han tomado parte este martes en la actividad celebrada en las instalaciones del IES Carmen Pantión de Priego con la que finaliza un ciclo provincial de formación gastronómica impulsado por la Diputación de Córdoba.

El chef Ezequiel Montilla, del restaurante Alma de Puente Genil, ha sido el encargado de impartir una masterclass, dirigida al alumnado de los ciclos de Cocina y Gastronomía y Dirección de Cocina, llevándose a cabo posteriormente una serie de demostraciones a cargo del resto de alumnos participantes. La jornada se ha completado con un espacio de networking orientado a fomentar la colaboración entre alumnado y profesorado, así como el impulso de futuros proyectos vinculados a la innovación y el emprendimiento en el sector gastronómico y agroalimentario.

Salvador Fuentes filetea un pescado durante su visita a Priego.

Salvador Fuentes filetea un pescado durante su visita a Priego. / CÓRDOBA

La jornada fue inaugurada por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que durante su intervención puso en valor el proyecto de la FP Dual impulsado por la Junta de Andalucía y que, como apuntó, "nos ha permitido conectar ya a más de 40 empresas de la provincia con centros educativos cordobeses".

Noticias relacionadas y más

El máximo responsable de la institución provincial agradeció la participación de Ezequiel Montilla en esta iniciativa, "un profesional que representa a una nueva generación de cocineros que conocen su tierra, conocen sus productos y apuestan por ellos llevándolos a lo más alto de la gastronomía".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia
  2. Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
  3. Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
  4. Comienza la renovación de 24 kilómetros de tuberías para el abastecimiento de agua de la zona sur de Córdoba
  5. La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
  6. El restaurante Las Camachas de Montilla pide que cesen los comentarios ofensivos por recibir a Juanma Moreno
  7. Muere una mujer en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna
  8. Juanma Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”

Alumnos de FP de la provincia de Córdoba finalizan en Priego un ciclo de formación gastronómica

La Diputación de Córdoba destina más de 88.800 euros al arreglo del cementerio de Priego

Baena inicia la reurbanización de Amador de los Ríos con una inversión de 500.000 euros

Baena inicia la reurbanización de Amador de los Ríos con una inversión de 500.000 euros

La N-432 se cobró más de la mitad de las muertes en accidentes de carretera en Córdoba en 2025

La N-432 se cobró más de la mitad de las muertes en accidentes de carretera en Córdoba en 2025

Empleo precario y dificultades de vivienda frenan la integración del colectivo migrante en Cabra

Empleo precario y dificultades de vivienda frenan la integración del colectivo migrante en Cabra

Hinojosa y Peñarroya buscan soluciones al reto demográfico con el PFEA

El Ayuntamiento de Montilla impulsa un plan de accesibilidad con tecnología para detectar barreras urbanas

El Ayuntamiento de Montilla impulsa un plan de accesibilidad con tecnología para detectar barreras urbanas

La Diputación de Córdoba abre el plazo para la presentación de candidaturas a los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino

La Diputación de Córdoba abre el plazo para la presentación de candidaturas a los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino
Tracking Pixel Contents