Tres jóvenes cordobeses, seleccionados para la Ruta Quetzal: "Espero valorar más las cosas que tenemos"

Tres jóvenes cordobeses han sido seleccionados para participar en la Ruta Quetzal, que recorrerá varios puntos de España y Portugal del 28 de junio al 11 de julio. La expedición de este año contará con 200 adolescentes, de los que 35 son andaluces.

Antonio Jesús Moreno Ojeda es uno de los seleccionados. A sus 15 años y estudiante en el IES Las Viñas de Moriles, ha logrado superar el exigente proceso de selección. Desde hace unos años, la Ruta Quetzal elige a sus participantes a través del expediente académico y otra serie de méritos personales. Antonio Jesús explica que "cuenta el expediente de la ESO, si estás federado en deportes o estás en un conservatorio y si tienes títulos de idiomas". Él ha cumplido con todos los requisitos: tiene un B1 de inglés y aspira al B2 en junio (el año que viene irá a estudiar a EEUU con una beca), ha cursado cuatro años de piano y juega en un club de baloncesto de Lucena, además de tener un excelente expediente académico.

Otras jóvenes cordobesas seleccionadas

Otras dos jóvenes cordobesas también han sido seleccionadas este año. Son Paola Baena Rodríguez, del IES El Tablero, y Marta Huerta Sánchez, que estudia en el colegio Bética Mudarra. Juntos harán un viaje por Galicia, Castilla y León y Portugal durante tres semanas este verano. Antonio Jesús tiene claro lo que espera de esta singladura. "Espero sobre todo hacer amigos y conocer a más gente, porque soy muy sociable y me gusta mucho hablar. No tendré problemas por eso. También espero valorar más las cosas que tenemos normalmente", declara este joven estudiante morilense.

Paola Baena Rodríguez, del IES El Tablero. / CÓRDOBA

La expedición de este año estará dedicada a Urraca I de León, fallecida hace ahora 900 años. La Ruta Quetzal surgió en 1979 gracias a la iniciativa de Miguel de la Quadra-Salcedo y tras una sugerencia del rey Juan Carlos. Hasta el año 2016 recorría España y países de América.