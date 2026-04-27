Salvador Fuentes traslada al Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros la propuesta técnica para poner en uso el polígono industrial

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este lunes a San Sebastián de los Ballesteros para abordar junto con el alcalde, Francisco Javier Maestre, los retos de futuro de este municipio de la Campiña Sur. El encuentro, que se ha mantenido en el centro cultural Molino del Rey, ha servido para analizar el proyecto técnico redactado por la institución provincial que permitirá poner en uso el polígono industrial de la localidad.

La iniciativa, que cuenta con la aprobación inicial y está pendiente de la definitiva, ha sido presentada por Fuentes para dar a conocer "los reajustes y las adaptaciones de la obra de urbanización a la legislación actual, una vez que el Ayuntamiento dispone de la titularidad de la práctica totalidad de la superficie industrial".

La Diputación, a petición del Consistorio, se ha encargado del asesoramiento técnico a través de la empresa provincial Grupo Cinco, "un trámite que ha sido complejo por las circunstancias, pero que ha sido resuelto de forma satisfactoria", ha destacado Fuentes. Entre otras cuestiones, ha añadido, "se ha tramitado el permiso de electrificación con Endesa y se ha realizado una nueva parcelación del terreno, de manera que ahora se podrá disponer de un total de 16 parcelas de entre 200 y 655 metros cuadrados”.

Deficiencias en las obras ejecutadas antes

El proyecto técnico ha incorporado las recomendaciones de un estudio previo en el que se señalaban las deficiencias en las obras ejecutadas antes de su paralización, además de los cambios legales vinculados a superficies industriales que se han registrado durante este tiempo.

La ejecución del proyecto de puesta en uso del polígono industrial de San Sebastián de los Ballesteros requerirá de una inversión de 297.692 euros, además de otros 51.179 euros para la electrificación, y para su finalización se prevé un plazo de doce meses.

Por su parte, Maestre ha agradecido "el esfuerzo de la Diputación para ofrecer una salida a un proyecto importante para nuestro pueblo y que no habríamos podido abordar sin el apoyo de la institución provincial y de la empresa provincial, que se ha encargado de la parte técnica".