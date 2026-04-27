La parroquia de la Sagrada familia de Lucena solicita apoyo para las obras urgentes de recalzamiento y reparación de la cubierta del edificio

Prosiguen los contactos multilaterales encaminados a acelerar unas obras, ya de naturaleza urgente, para ejecutar en las dependencias del edificio parroquial de la Sagrada Familia de Lucena.

El tren de tormentas que irrumpió entre el final de enero y comienzos de febrero agravó unas patologías vinculadas a los constantes movimientos de los pilares, con las consiguientes grietas, desplazamientos ostensibles de la techumbre e impactantes desprendimientos.

La parroquia, ubicada en la ermita del Valle, atendiendo a los informes técnicos iniciales, ha priorizado el "recalzamiento" del inmueble erigido a comienzos del siglo XVIII, así como la subsanación de las deficiencias en la cubierta. El presupuesto de esta primera fase estructural ronda un importe de 300.000 euros y desde la entidad religiosa han reforzado los contactos con la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento.

El alcalde del municipio, Aurelio Fernández, ha admitido que los usos patrimonial y social de las instalaciones, que pertenecen a la Fundación Cortés y Curado, facilitan la justificación de las eventuales ayudas que podrían conceder ambas administraciones públicas.

Opciones de apoyo

En este sentido, el primer edil popular ha afirmado que ha compartido "varias conversaciones" con el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, e igualmente con el párroco, Fernando Martín. "Estamos viendo todas las opciones", ha resumido Fernández, quien también ha hablado personalmente sobre esta materia con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. En primera instancia, considera el alcalde, el obispado, la Fundación y la parroquia han de establecer los plazos de las actuaciones y las fórmulas procedimentales oportunas. A partir de entonces, "no debe haber problema para que podamos colaborar a nivel institucional", ha apostillado.

De igual modo, el regidor lucentino ha manifestado su predisposición a intermediar con otras corporaciones o actores de diversa índole porque "haremos todo lo que esté en nuestra mano, llamando a las puertas que se tengan que llamar".

Reunión del Ayuntamiento con el párroco. / Manuel González

Desde el Ayuntamiento aguardan a que el obispado "vaya un poco marcando la manera en que se van a afrontar" las intervenciones en unas estancias asignadas a los servicios de Cáritas y al comedor social Virgen de Araceli. En relación a este último recurso, que atiende a una media de 50 usuarios, Fernández garantizó su continuidad, estudiando, si resultase conveniente, "alguna solución temporal" en otro emplazamiento.

Por su parte, Fernando Martín, párroco de la Sagrada Familia, sí matizó que "no hay riesgo de derrumbe" por la consistencia de "unos muros muy anchos", aunque sí agregó que "si no se arregla", en referencia al piso superior, "llegará un momento en que tendrá sus consecuencias", sobre todo por las constantes filtraciones en períodos de precipitaciones.