Infraestructuras
Renuevan el suministro eléctrico de las instalaciones deportivas en Fuente Carreteros
El proyecto está sufragado íntegramente por la Diputación de Córdoba con 100.000 euros
El Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha iniciado la renovación integral de la línea de suministro eléctrico del complejo deportivo municipal. Se trata de un proyecto que nació de la necesidad de regularizar la instalación eléctrica del recinto tras la construcción de la piscina municipal, cuya instalación eléctrica no podía legalizarse de forma independiente, ya que dependía de la red general de todo el complejo. Gracias a una actuación específica que permitió independizar el suministro eléctrico, la instalación pudo abrirse a comienzos de julio pasado.
El nuevo proyecto abarca el suministro eléctrico integral de todo el complejo: zonas comunes interiores y exteriores, piscina municipal, polideportivo, campo de fútbol, pista de pádel, gimnasio, bar, baños, vestuarios, almacenes y sedes deportivas.
El presupuesto asciende hasta los 100.000 euros con los gastos generales
El presupuesto de ejecución material asciende a 69.967 euros, alcanzando los 100.746 tras incorporar gastos generales, beneficio industrial e impuestos. El alcalde, Alberto Ruiz, comenta que «una inversión de esta magnitud resultaba inasumible para el Ayuntamiento, por lo que ha sido posible gracias a la negociación del grupo provincial de IU y del equipo de gobierno municipal, que han logrado una subvención extraordinaria de la Diputación por el importe íntegro». Si se cumplen los plazos, el objetivo es que el recinto deportivo esté plenamente operativo al inicio del próximo verano.
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