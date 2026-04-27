Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Córdoba CFAscenso LucenaPedro SánchezIván AniaCata del VinoSantiago AbascalBatalla de las FloresRomeríasCordobés en Guinea
instagramlinkedin

Infraestructuras

Renuevan el suministro eléctrico de las instalaciones deportivas en Fuente Carreteros

El proyecto está sufragado íntegramente por la Diputación de Córdoba con 100.000 euros

El alcalde, Alberto Ruiz, en las obras del complejo deportivo.

El alcalde, Alberto Ruiz, en las obras del complejo deportivo. / Evaristo Guzmán

Evaristo Guzmán

Evaristo Guzmán

Fuente Carreteros

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha iniciado la renovación integral de la línea de suministro eléctrico del complejo deportivo municipal. Se trata de un proyecto que nació de la necesidad de regularizar la instalación eléctrica del recinto tras la construcción de la piscina municipal, cuya instalación eléctrica no podía legalizarse de forma independiente, ya que dependía de la red general de todo el complejo. Gracias a una actuación específica que permitió independizar el suministro eléctrico, la instalación pudo abrirse a comienzos de julio pasado.

El nuevo proyecto abarca el suministro eléctrico integral de todo el complejo: zonas comunes interiores y exteriores, piscina municipal, polideportivo, campo de fútbol, pista de pádel, gimnasio, bar, baños, vestuarios, almacenes y sedes deportivas.

Noticias relacionadas y más

El presupuesto asciende hasta los 100.000 euros con los gastos generales

El presupuesto de ejecución material asciende a 69.967 euros, alcanzando los 100.746 tras incorporar gastos generales, beneficio industrial e impuestos. El alcalde, Alberto Ruiz, comenta que «una inversión de esta magnitud resultaba inasumible para el Ayuntamiento, por lo que ha sido posible gracias a la negociación del grupo provincial de IU y del equipo de gobierno municipal, que han logrado una subvención extraordinaria de la Diputación por el importe íntegro». Si se cumplen los plazos, el objetivo es que el recinto deportivo esté plenamente operativo al inicio del próximo verano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
  2. Detenido un hombre tras apuñalar a otro en el polígono de la Torrecilla de Córdoba
  3. Lluvia sí… de vino, en el sábado de Cata del Vino 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”
  4. Borja Jiménez, entrenador del Real Sporting, avisa al Córdoba CF: «Su juego nos puede llevar a sentirnos cómodos»
  5. Una escultura en La Chimorra recuerda a los brigadistas internacionales que lucharon en Los Pedroches
  6. La jornada del sábado de la Cata de Vino de Córdoba, en imágenes
  7. Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba
  8. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia

Renuevan el suministro eléctrico de las instalaciones deportivas en Fuente Carreteros

El Ayuntamiento de Castro del Río reclama otro dragado del Guadajoz para evitar inundaciones

El Ayuntamiento de Castro del Río reclama otro dragado del Guadajoz para evitar inundaciones

Los romeros acompañan a la Virgen de Alcantarilla hasta Belalcázar

La Virgen de la Fuensanta derrama su esplendor en el valle de Corcomé de Montoro durante una radiante jornada de romería

La Virgen de la Fuensanta derrama su esplendor en el valle de Corcomé de Montoro durante una radiante jornada de romería

La Virgen de Araceli de Lucena se despide del barrio del Carmen y vuelve a San Mateo para las fiestas patronales

La Virgen de Araceli de Lucena se despide del barrio del Carmen y vuelve a San Mateo para las fiestas patronales

Santiago Abascal promete «apretar las tuercas» al PP en un mitin de Vox en Lucena

Santiago Abascal promete «apretar las tuercas» al PP en un mitin de Vox en Lucena

El sol vuelve a brillar en Córdoba tras el paso de la dana: esta es la previsión de la Aemet para acabar la semana

El sol vuelve a brillar en Córdoba tras el paso de la dana: esta es la previsión de la Aemet para acabar la semana

La reparcelación de La Emiliana en Pozoblanco podría quedar lista este mismo año

Tracking Pixel Contents