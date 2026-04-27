Acción social
Renovado el convenio municipal con Cáritas para el comedor social de la Sagrada Familia de Lucena
El Ayuntamiento de Lucena destina 17.000 euros para el mantenimiento del comedor social Virgen de Araceli y el apoyo a Cáritas
La contribución del Ayuntamiento de Lucena al sostenimiento del comedor social Virgen de Araceli, gestionado por las cinco delegaciones de Cáritas, ha motivado la renovación de un convenio municipal cuantificado en 17.000 euros.
En este mismo importe permanece incluida una cantidad de 4.000 euros asignada directamente a Cáritas parroquial de la Sagrada Familia. En unas dependencias anexas a esta entidad implantada en la ermita del Valle presta servicio el comedor social, receptor en consecuencia de una subvención de 13.000 euros.
El alcalde, Aurelio Fernández, y el párroco de la Sagrada Familia, Fernando Martín, han rubricado este acuerdo anual. Desde el Ayuntamiento resaltan que esta red de apoyo a las cinco Cáritas parroquiales coexiste con los recursos articulados desde el área de Servicios Sociales.
El dinero se emplea en el funcionamiento diario del servicio
En el comedor social, el dinero percibido desde el Ayuntamiento se emplea en el funcionamiento diario del servicio, exactamente en suministros, adquisición de alimentos y mantenimiento general de las instalaciones, así como la contratación de personal cualificado, aparte de la implicación de voluntarios.
En el mismo sentido, el Consistorio también incluye en este conjunto de coberturas el Centro de Atención Básica al Inmigrante, ubicado en los bajos de la Plaza de Toros.
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