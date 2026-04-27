El PP llevará a Pleno la propuesta de dotar a Puente Genil de un conservatorio elemental

El PP de Puente Genil llevará al Pleno de la Corporación Municipal del próximo jueves 30 de abril una moción para instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento a iniciar de forma inmediata los trámites administrativos y técnicos necesarios para la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, al objeto de implantar un Conservatorio Elemental de Música en Puente Genil.

En el transcurso de una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por la concejala de Educación y Cultura, María Delgado, el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Javier Villafranca, recordó que la ciudad “cuenta con una larga tradición musical, siendo cuna de reconocidos músicos, profesores y directores que han desempeñado, y desempeñan, su labor en diversos conservatorios de Andalucía. Además, un importante número de estudiantes de nuestra localidad se desplazan diariamente a conservatorios de otras ciudades, debido a la inexistencia de esta oferta educativa en nuestro municipio, con el consiguiente esfuerzo logístico y económico para las familias. Ello pone de manifiesto la necesidad real y urgente de disponer de un centro educativo de carácter elemental que canalice este interés en aras de la mejora de la oferta educativa en la localidad que facilite el acceso a una formación reglada y de calidad sin necesidad de desplazamientos”.

Los concejales del PP pontanés María Delgado y Javier Villafranca. / Virginia Requena

El edil popular indicó igualmente que “Puente Genil cuenta con una intensa vida cultural, en la que destacan numerosas agrupaciones musicales, bandas, corales y academias privadas, además de una fuerte vinculación con la música procesional, el flamenco y otros estilos que han formado parte del tejido cultural pontanés durante generaciones”.

No obstante, señaló que “Puente Genil es el único de los grandes municipios del Arco Sur de Córdoba que carece de un conservatorio de música. Su ubicación privilegiada en el centro de Andalucía, con excelentes comunicaciones como la estación de AVE, lo convierte en un lugar idóneo para la implantación de esta infraestructura educativa”, añadiendo que “el servicio que prestaría el conservatorio superaría con mucho los 30.000 habitantes de la localidad, doblando prácticamente la población a la que dirigirán sus servicios, lo que asegura una amplia demanda potencial para un conservatorio en esta localidad”.