El Obispado elabora un nuevo proyecto para recuperar la ermita de Jesús de Bujalance

La ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bujalance ya cuenta con un nuevo proyecto técnico para solucionar sus problemas de cimentación, que obligaron al cierre del templo por seguridad a pesar de tratarse de una imagen venerada y muy querida en esta localidad. El Obispado, titular del edificio, ha redactado toda la documentación por segunda vez, después de un primer intento que planteó soluciones excesivamente costosas.

El arquitecto del Obispado, Miguel García Madueño, ha explicado a Diario CÓRDOBA que "hemos afinado un poco más" en la redacción del proyecto de intervención para consolidar la ermita. Con este nuevo documento, el presupuesto estaría rondando los 600.000 euros, si bien el arquitecto apunta que el coste final puede variar ligeramente una vez que se lleve a cabo el proceso de licitación de las obras.

Los problemas de la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno están relacionados con el suelo sobre el que se asienta el templo. Se encuentra sobre una ladera inestable que se está desplazando poco a poco, lo que ha terminado por afectar a la propia ermita. Las soluciones no son fáciles pero sí son técnicamente viables. Según García Madueño, el plan del Obispado consiste en "coser todos los muros de carga perimetrales" y colocar unos pilotes que anclen los cimientos a la marga existente bajo el templo, que está a 13 o 14 metros de profundidad. Así se sustentará "todo el edificio sobre estos nuevos pilotes que se van a ejecutar, luego quedaría sanear y coser todas las grietas que hay y los muros", avanza el arquitecto del Obispado.

Financiación del proyecto

Cuestión aparte es la financiación de las obras. El Obispado posee centenares de iglesias, parroquias y ermitas y los fondos no llegan para todo. En el caso de la ermita de Bujalance, García Madueño avanza que el Obispado correrá con una parte de la inversión necesaria, pero será necesaria a implicación de otras administraciones para hacer frente a los gastos.

En principio, la intención del Obispado es firmar un convenio a tres bandas con la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Bujalance, para repartir los costes a partes iguales. La Diputación ya se ha mostrado receptiva para colaborar con la recuperación de esta ermita de Bujalance.

Técnicos de una empresa especializada realizaron hace dos años un estudio del subsuelo de la ermita, para ver el porqué de sus graves problemas, realizando pruebas hasta treinta metros de profundidad. Se descubrió que hay movimientos por arcillas blandas a quince metros de profundidad y varias vías de agua. Cuando hay humedad o sequía, se producen movimientos, lo que había provocado deslizamientos hacia el oeste y al este.