Un libro del egabrense Antonio J. Pestana une ciencia y tradición popular en torno a las rapaces ibéricas

El Museo Arqueológico Municipal de Cabra ha acogido la presentación del libro Las rapaces diurnas ibéricas en la cultura popular, del fotógrafo, naturalista y ornitólogo egabrense Antonio J. Pestana Salido, en un acto incluido dentro del programa de actividades organizado por la delegación municipal de Cultura con motivo del Día del Libro, como señaló en la introducción del acto su responsable, María Sierra Sabariego.

El evento contó con la participación de la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, quien destacó la estrecha vinculación del autor con su entorno y el valor de su trabajo para "conectar la ciencia y la tradición popular". Romero subrayó que la obra "une cultura y medio ambiente, ayudando a sensibilizar a la ciudadanía sobre la riqueza natural que nos rodea", y definió a Pestana como "un referente por su pasión, constancia y compromiso con la naturaleza".

Objetivo: evitar la pérdida del saber popular sobre el medio natural

Durante su intervención, Antonio J. Pestana explicó el origen de su investigación, que comenzó hace tres décadas a raíz del interés por rescatar canciones, refranes y creencias relacionadas con las aves del entorno rural. Su obra, señaló, busca evitar la pérdida del saber popular vinculado al medio natural. "Cuando nos hemos acercado al cemento, nos hemos alejado de la naturaleza y hemos salido perdiendo", dijo, al tiempo que reivindicó la importancia de mantener viva esa herencia cultural.

Antonio J. Pestana y María José Romero, tras la presentación del libro sobre las rapaces. / Moreno

Con este trabajo, integrado en la colección Animales ibéricos en la cultura popular, editada por Tundra Ediciones y en la que el autor recopila años de investigación sobre etimología, nombres vernáculos, hechos históricos, usos tradicionales, creencias, conjuros, refranes, poesías, fábulas, cuentos y leyendas vinculadas a estas especies, amplía una línea de investigación que ya ha dado lugar a otros títulos como Las rapaces nocturnas ibéricas en la cultura popular, El lobo ibérico en la cultura popular y Las aves ibéricas en la cultura popular, todos ellos centrados en la relación entre fauna y tradición cultural en el ámbito ibérico.

Un autor con amplia experiencia en ornitología

Pestana Salido ha desarrollado desde joven una intensa vinculación con el medio natural y, especialmente, con la ornitología. Su contacto con el mundo de las aves se forjó entre la Subbética cordobesa y el valle del Neira (Lugo), donde comenzó a interesarse por el anillamiento, la observación y la fotografía de aves, así como por la tradición oral asociada a ellas. Desde 1997 es miembro de la Sociedad Española de Ornitología, entidad a través de la cual ha participado en diversos programas de seguimiento y estudio de aves, como Noctua, Sacre o el Atlas de Aves Reproductoras, además de haber ejercido como coordinador provincial en Córdoba de censos de aguilucho pálido y cenizo.

En la actualidad continúa colaborando en proyectos de seguimiento de aves e interviene en trabajos científicos vinculados al Atlas de las Aves Invernantes en España. Su labor investigadora se ha centrado en recuperar y documentar el patrimonio cultural inmaterial relacionado con la fauna ibérica antes de su pérdida.