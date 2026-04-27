Córdoba disfruta bajo el sol… pero la Aemet alerta de nuevos chubascos y polvo en suspensión

De la primavera ideal al giro inesperado: la predicción meteorológica alerta de nuevas tormentas en Córdoba. Parece que la tónica de este nuevo Mayo Festivo viene marcada, al menos al inicio, por la inestabilidad atmosférica. Así ocurrió la semana pasada, combinando una dana a mitad de la semana y un espléndido fin de semana para despedir la Cata del Vino y celebrar la Batalla de las Flores. Este lunes seguiremos con buen tiempo, pero en pocas horas volveremos a cambiar las gafas de sol y el lino, por el paraguas y el chubasquero.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los cielos estarán despejados con temperaturas máximas y mínimas agradables, y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para este lunes en la provincia es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas sin cambios, con vientos flojos variables.

Prediccion para hoy en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 27º, en Lucena entre 12º y 25º, en Pozoblanco entre 9º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 24º.

El tiempo este martes

El sol y el buen tiempo se tornarán a partir del martes. El pronóstico de la Aemet en la provincia para mañana, 28 de abril, es de cielos nubosos o muy nubosos con chubascos y tormentas ocasionales más probables en las sierras, que podrán dejar depósitos de barro por el polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas irán en ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

Predicción del tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 26º, en Lucena entre 13º y 22º, en Pozoblanco entre 11º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 21º.