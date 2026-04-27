El tiempo
Córdoba disfruta bajo el sol… pero la Aemet alerta de nuevos chubascos y polvo en suspensión
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
De la primavera ideal al giro inesperado: la predicción meteorológica alerta de nuevas tormentas en Córdoba. Parece que la tónica de este nuevo Mayo Festivo viene marcada, al menos al inicio, por la inestabilidad atmosférica. Así ocurrió la semana pasada, combinando una dana a mitad de la semana y un espléndido fin de semana para despedir la Cata del Vino y celebrar la Batalla de las Flores. Este lunes seguiremos con buen tiempo, pero en pocas horas volveremos a cambiar las gafas de sol y el lino, por el paraguas y el chubasquero.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los cielos estarán despejados con temperaturas máximas y mínimas agradables, y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.
En concreto, el pronóstico de la Aemet para este lunes en la provincia es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas sin cambios, con vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 27º, en Lucena entre 12º y 25º, en Pozoblanco entre 9º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 24º.
El tiempo este martes
El sol y el buen tiempo se tornarán a partir del martes. El pronóstico de la Aemet en la provincia para mañana, 28 de abril, es de cielos nubosos o muy nubosos con chubascos y tormentas ocasionales más probables en las sierras, que podrán dejar depósitos de barro por el polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas irán en ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 26º, en Lucena entre 13º y 22º, en Pozoblanco entre 11º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 21º.
- La jornada del sábado de la Cata de Vino de Córdoba, en imágenes
- Horario de las Cruces de Mayo en Córdoba: cuándo abren y hasta qué hora hay música
- Lluvia sí… de vino, en el sábado de Cata del Vino 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”
- Córdoba despide la Cata del Vino 2026 bajo el sol y da la bienvenida al mayo festivo: 'Se consolida el éxito económico y de convivencia
- Córdoba CF-Sporting de Gijón, en directo | Carlos Albarrán marca el tercer tanto blanquiverde en El Arcángel
- Córdoba se envuelve en claveles en un domingo de júbilo por la Batalla de las Flores: 'Es un día muy especial
- Aucorsa se alía con Google Maps: los cordobeses podrán ver en tiempo real la ubicación de los autobuses en su teléfono móvil
- El Coto Córdoba acaricia la Primera FEB tras destrozar al Amics Castelló en una noche histórica