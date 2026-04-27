Comienza la renovación de 24 kilómetros de tuberías para el abastecimiento de agua de la zona sur de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta Iznájar para conocer el estado de la obra que se desarrolla en el tramo I de la ETAP Iznájar-Los Prietos, "una actuación que se enmarca en el Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027 y que contará con una inversión total de 9.803.173 euros".

Así lo ha explicado Fuentes, quien ha insistido en que "el objetivo de esta actuación es la renovación del primer tramo de la principal arteria de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia, la cual da servicio a más de 280.000 habitantes de la Subbética, la Campiña y del Valle del Guadalquivir occidental de nuestra provincia".

Respuesta a las numerosas incidencias en la red de agua

Esta actuación, ha continuado, "vendrá a dar respuesta a las numerosas incidencias que se venían registrando en este trazado y que suponían la pérdida de miles de metros cúbicos de agua. Se ataja así un problema gracias a esta obra que contará con una duración cercana a los 18 meses y que contribuirá a duplicar el caudal de agua".

"Esta mejora concluirá con otras dos fases más y supondrá la renovación de 24 kilómetros de tuberías de la principal arteria de aguar de la provincia de Córdoba", ha matizado Fuentes.

Fuentes durante su visita a las obras acompañado de técnicos. / CÓRDOBA

El máximo responsable de la institución provincial ha remarcado que "desde el punto de vista técnico, con esta intervención se aumentará la capacidad de transporte desde los 700 l/s actuales hasta los 1.200 l/s, lo que supone la capacidad máxima de tratamiento de la ETAP de Iznájar, y esto posibilitará atender las demandas de caudales actuales y garantizar un ahorro de agua, al minimizar las pérdidas en la red, como económico, al reducir los costes asociados".

La arteria principal tiene más de 50 años de antigüedad

Según Fuentes, "la arteria va a ser renovada y dada su antigüedad, superior a 50 años, se encuentra en un estado deficiente, siendo numerosas las averías y roturas que experimenta, con pérdida de sección y revestimiento que disminuyen su capacidad de transporte del caudal".

"Procedemos así a la implantación de 7.850 metros de nueva conducción de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro interior, además de ejecutar un total de 14 conexiones a los diferentes ramales a los que da servicio y a los depósitos existentes a lo largo del trazado de la conducción, garantizando la conectividad y operatividad de la red", ha apostillado Fuentes.

Estado actual de las obras. / CÓRDOBA

El presidente de la Diputación de Córdoba ha concluido señalando que "no estamos hablando de una actuación aislada, sino que está garantizada su continuidad, habiéndose redactado ya y aprobado por el Pleno el proyecto correspondiente al segundo tramo, de aproximadamente 8.320 metros, comprendido entre Los Prietos y el camino provincial CP-205, con un presupuesto de 12.464.532,33 euros, totalizando una inversión superior a los 22.000.000 de euros en el próximo bienio".

La Diputación de Córdoba aprobó de manera provisional en el Pleno de la semana pasada el inicio de la segunda fase de la renovación de las conducciones que transportan el agua desde la potabilizadora situada en el embalse de Iznájar hacia los distintos depósitos y puntos de abastecimiento, que llevan décadas en funcionamiento. Está pendiente de aprobación la tercera fase.