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Reportaje

Un colegio de Montilla transforma la película ‘Coco’ en un proyecto educativo para aprender idiomas

La iniciativa interdisciplinar, coordinada por el departamento de Idiomas, utiliza la popular película de animación de Disney como hilo conductor para enseñar inglés y francés

Varias alumnas del colegio trabajan en el proyecto inspirado en la película 'Coco'.

Varias alumnas del colegio trabajan en el proyecto inspirado en la película 'Coco'. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El colegio La Asunción de Montilla ha desarrollado en los últimos días un proyecto interdisciplinar dirigido a todas las etapas educativas, centrado en la película Coco y coordinado por el Departamento de Idiomas con la participación de distintas áreas, con el objetivo de acercar al alumnado al aprendizaje de inglés y francés desde un enfoque práctico y contextualizado. La iniciativa ha tomado como hilo conductor la historia de Miguel para trabajar los contenidos lingüísticos incorporando elementos de la cultura mexicana y el enfoque familiar de la conocida cinta de Disney.

El alumnado ha podido aproximarse así a los idiomas desde situaciones cercanas, comprensibles y conectadas con su realidad, lo que ha favorecido la implicación en el proceso de aprendizaje. En ese sentido, el centro educativo, perteneciente a la Fundación Spínola, se ha transformado durante estos días en un espacio temático gracias a la decoración elaborada por el Área de Plástica con la colaboración de las familias. Este trabajo conjunto ha permitido crear un entorno que ha despertado la curiosidad y el interés tanto de pequeños como de mayores, reforzando el carácter participativo del proyecto.

A lo largo de la semana, las clases de idiomas se han planteado mediante actividades dinámicas como juegos lingüísticos, ejercicios de comprensión lectora y propuestas de expresión oral basadas en escenas de la película. Cada una de estas actividades se ha adaptado a las distintas etapas educativas, desde Infantil hasta Secundaria, lo que ha facilitado la conexión de todo el alumnado en torno a una misma propuesta.

Aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales

Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes ha sido la interacción entre alumnado de diferentes edades. Esta convivencia ha favorecido no solo la motivación por el aprendizaje, sino también el desarrollo de habilidades sociales como la cooperación y la comunicación.

El patrio, como el resto del centro, se ha convertido en un espacio temático inspirado en la película 'Coco'.

El patrio, como el resto del centro, se ha convertido en un espacio temático inspirado en la película 'Coco'. / José Antonio Aguilar

El proyecto ha culminado con una jornada final en el propio colegio, en la que han participado las familias. Durante esta actividad, el alumnado organizó distintos espacios dedicados a la gastronomía mexicana, aplicando los contenidos trabajados. Así, explicaron recetas, gestionaron los puestos y utilizaron los idiomas en un contexto real, reforzando el aprendizaje significativo. Este proyecto se enmarca en la ruta del colegio La Asunción para el aprendizaje de idiomas, una propuesta transversal que abarca todas las etapas educativas e incorpora metodologías innovadoras en el aula.

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Asimismo, incluye iniciativas de internacionalización como los viajes de inmersión y el Bachillerato Dual Americano, orientadas a potenciar la competencia lingüística.

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