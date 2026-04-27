Baena rotula una plaza en honor a Manuel Piedrahita Ruiz, periodista y escritor que promocionó la ciudad

El Ayuntamiento de Baena ha anunciado la rotulación oficial de una plaza pública con el nombre de Manuel Piedrahita Ruiz, periodista, escritor, agricultor y embajador incansable de la ciudad, en reconocimiento a la trayectoria y legado de uno de los baenenses contemporáneos más destacados e internacionales.

El anuncio se ha realizado en un acto en el que han participado la alcaldesa de Baena y miembros de la comisión creada para honrar su memoria, entre ellos Alberto Sánchez, presidente de la Cofradía Amigos del Olivo de Baena, así como Francisco Expósito, periodista de Diario CÓRDOBA integrante de dicha comisión organizadora.

La alcaldesa ha subrayado que, desde el primer momento en que la comisión se puso en contacto con el Consistorio, el Ayuntamiento entendió que se trataba de “un acto de justicia y de merecido reconocimiento” hacia una persona que llevó siempre el nombre de Baena por bandera.

Tras completar todos los trámites establecidos en el Reglamento Municipal de Honores, incluida la consulta a la Junta de Portavoces, el Ayuntamiento ha acordado que el espacio situado en el entorno de la Casa de Carmona, hasta ahora sin denominación oficial, pase a llamarse Plaza Manuel Piedrahita Ruiz. La nueva denominación será efectiva a partir del próximo 9 de mayo.

Un lugar simbólico

Se trata de un lugar especialmente simbólico, ya que fue una zona muy vinculada personalmente al homenajeado durante sus últimos años, donde residió y paseó con frecuencia por el emblemático barrio de la Almedina.

Manuel Piedrahita desarrolló una reconocida trayectoria profesional ligada a la información nacional e internacional, especialmente durante su etapa como corresponsal y analista, siendo además un firme defensor del periodismo riguroso y de la prensa de calidad. A esta labor periodística sumó también una destacada faceta literaria como escritor y divulgador.

Integrantes de la comisión organizadora. / Juan Carlos Roldán

El Consistorio ha recordado igualmente su estrecha vinculación con la Semana Santa de Baena, de la que fue uno de sus grandes defensores y promotores. Más allá del ámbito cultural, Manuel Piedrahita mantuvo una intensa vinculación con el mundo del olivar, la agricultura y el aceite de oliva virgen extra, pilares fundamentales de la economía baenense.

La comisión organizadora ha avanzado que el homenaje se articulará en varios actos institucionales y culturales a lo largo de los próximos meses.

Entre ellos destaca el acto central previsto para el 9 de Mayo enmarcado en el XXII capítulo de la Cofradía de Amigos del Olivo, abierto a toda la ciudadanía, en el que se ofrecerá una semblanza de su figura, intervenciones institucionales, proyección audiovisual y testimonios de personas cercanas.