El Ayuntamiento de Castro del Río reclama otro dragado del Guadajoz para evitar inundaciones

Durante la mayor parte del año, el río Guadajoz a su paso por Castro es poco más que un hilillo de agua. Desde hace décadas, el tramo urbano de este afluente del Guadalquivir está encauzado gracias a una obra ejecutada en los 90 que el alcalde, Julio Criado, califica como «faraónica». Es difícil que el río se desborde en Castro del Río, pero los temporales de principios de año han levantado las primeras alarmas.

El problema es el mismo que se da en otras infraestructuras hidráulicas al sur del Guadalquivir: la acumulación de sedimentos. La crecida del Guadajoz tras las borrascas de enero y febrero arrastró consigo una gran cantidad de barro y materiales que, una vez que se retiraron las aguas, han quedado a simple vista. Y no van a desaparecer por si solos.

Acumulación de barro en las riberas del río en Castro. / CÓRDOBA

El regidor asegura que se ha visto en el municipio cómo los aliviaderos rebosan con lluvias intensas. «El caudal no es el que debiera» debido a la acumulación de sedimentos y eso genera problemas, «porque el nivel del agua sube rápido y pasa por encima de los aliviaderos. Ahí tenemos el problema», asegura Criado. La solución es relativamente sencilla, pero sólo sobre el papel: dragar el río, una operación compleja desde el punto de visto técnico (aunque no tanto como en un gran pantano) pero, sobre todo, muy costosa. El Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontar una obra así.

La canalización de los 90

El alcalde recuerda cómo en los años 90 del siglo pasado se hizo la canalización del Guadajoz a su paso por Castro del Río en el único tramo urbano de este afluente del Guadalquivir por su margen izquierda. Después, en torno a 2010, hubo que drenar el canal precisamente por el mismo problema que ahora. De aquella obra se encargó la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y costó sobre 2,5 millones de euros. Criado explica que desde entonces «han pasado muchas tormentas y el episodio de la última red de borrascas ha tenido efectos exponenciales, nos tiene realmente asustados».

Sedimentos bajo el puente de acceso desde la N-432. / CÓRDOBA

Para llevar a cabo otro dragado haría falta la colaboración de las instituciones. El Ayuntamiento ha pedido ayuda a la CHG para que se haga cargo del dragado y así «se lo hemos trasladado al Gobierno central», según el alcalde, para que la actuación se realice con cargo a los fondos que se han puesto al servicio de los municipios afectados por las lluvias. No tienen respuesta todavía, aunque Criado sostiene que «me consta la receptividad de la subdelegada del Gobierno», Ana López.

Por sí solo, el Consistorio de Castro del Río ha realizado algunas labores de limpieza en las riberas fluviales, pero se trata de intervenciones de poco calado para retirar vegetación y maleza. La limpieza del fondo del Guadajoz es más compleja y por eso Criado reclama que la CHG intervenga en el municipio como ya hizo en su momento.