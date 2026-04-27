Un alumno del IES Aguilar y Eslava de Cabra, seleccionado para el programa Becas Europa

Rodrigo Rosa, estudiante de 2º de Bachillerato del IES Aguilar y Eslava, de Cabra, ha sido elegido entre los participantes de la presente convocatoria del programa Becas Europa, impulsado por la Universidad Francisco de Vitoria en colaboración con Santander Universidades. Se trata de un hito relevante tanto a nivel individual como para el propio centro educativo, que no registraba un logro similar en los últimos años, según ha dado a conocer el instituto, mostrando su satisfacción.

El proceso de selección, considerado altamente exigente, reúne a estudiantes de todo el país con expedientes académicos sobresalientes. En este caso, Rodrigo Rosa ha conseguido situarse entre los 50 mejores, tras superar distintas fases de evaluación en las que, además del rendimiento académico, se valoran competencias como el liderazgo, las habilidades personales y el compromiso social.

Experiencia formativa de 20 días en ciudades europeas

Como parte del programa, los alumnos seleccionados participarán en una experiencia formativa de aproximadamente 20 días por distintas ciudades europeas. El itinerario incluye visitas a enclaves académicos, económicos y políticos de relevancia internacional, así como la asistencia a conferencias y encuentros con profesionales de distintos ámbitos.

Entre los destinos previstos figuran ciudades como Bolonia, Roma, Londres, Oxford, Cambridge, Bruselas o París. Asimismo, el programa contempla el acceso a instituciones como el Parlamento Europeo o el Congreso de los Diputados, lo que permitirá a los estudiantes conocer de primera mano el funcionamiento de organismos clave en el contexto europeo.

Motivo de orgullo para el centro educativo

Desde el centro educativo han destacado que este reconocimiento pone en valor el esfuerzo y la trayectoria académica del alumno, al tiempo que supone un motivo de orgullo para toda la comunidad educativa. La participación en este programa, subrayan, representa una oportunidad significativa en su desarrollo personal y académico.