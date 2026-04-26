El sol vuelve a brillar en Córdoba tras el paso de la dana: esta es la previsión de la Aemet para acabar la semana

La tormenta esta vez ha sido breve. La dana que ha dejado mal tiempo y lluvias a su paso por Córdoba en las últimas horas ya se ha alejado y, con su marcha, vuelve la estabilidad a los cielos cordobeses a las puertas del Mayo Festivo. Un sol radiante pondrá el broche de oro a la Cata del Vino Montilla-Moriles y abrirá las fiestas que se vienen en la Batalla de las Flores que se celebra este domingo, como marca la tradición.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los cielos estarán despejados hoy en Córdoba capital y gran parte de la provincia y las temperaturas comienzan a subir progresivamente, aunque sin llegar a las máximas "anormales" y veraniegas de la semana pasada. La estabilidad se mantendrá al menos en la primera mitad de la semana, en la que la Aemet estima una probabilidad de lluvia del 0% en la capital. Eso sí, el pronóstico para las Cruces aún está en duda.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para este domingo en la provincia es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en Sierra y Pedroches. Nubosidad de evolución diurna en la Subbética, donde no se descartan chubascos dispersos. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Vientos flojos de componente este.

La previsión meteorológica de este domingo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 26º, en Lucena entre 11º y 23º, en Pozoblanco entre 9º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 22º.

El tiempo este lunes

El sol y el buen tiempo se mantienen en el inicio de la semana. El pronóstico de la Aemet para mañana lunes, 27 de abril, en la provincia es de cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 28º, en Lucena entre 12º y 25º, en Pozoblanco entre 10º y 26º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 24º.