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Traslado extraordinario

La Virgen de Araceli de Lucena se despide del barrio del Carmen y vuelve a San Mateo para las fiestas patronales

Una gran afluencia de devotos ha escoltado a la patrona por las calles de la ciudad, que se prepara para las celebraciones que tendrán lugar del 1 al 4 de mayo

Traslado extraordinario de la Virgen de Araceli en Lucena.

Traslado extraordinario de la Virgen de Araceli en Lucena. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Un traslado extraordinario, colmado de emociones y estampas imborrables, ha situado definitivamente a la Virgen de Araceli en el templo de San Mateo, cinco días antes de las fiestas patronales de Lucena programadas entre el 1 y el 4 de mayo.

Dos jornadas después de la fecha inicialmente prevista, por la insistente lluvia del pasado viernes, la patrona de la localidad ha partido del templo del Carmen a las 10.00 horas, tras un breve ciclo de auténtica y multitudinaria devoción popular, manifestada desde diferentes sectores adyacentes.

Una gran afluencia de devotos arropa a la Virgen de Araceli en Lucena.

Una gran afluencia de devotos arropa a la Virgen de Araceli en Lucena. / Manuel González

Gran afluencia de devotos

La Virgen de Araceli ha transcurrido por diversas calles cuya última visita data de las décadas de los 90 del siglo pasado. La dificultad del recorrido ha obligado incluso a bajar el trono en una de las vueltas.

Petaladas, fandangos, colgaduras de elaboración propia y heterogénea cartelería, entre coplas aracelitanas, entonadas por la multitud y reproducida a través de altavoces, han acompañado la procesión matinal.

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Petalada a la patrona de Lucena.

Petalada a la patrona de Lucena. / Manuel González

Una afluencia formidable de devotos ha escoltado a la patrona entre los barrios del Carmen, La Barra y calle Rute y zonas colindantes, hasta el templo de San Mateo, donde ha sido recibida en torno a las 14.30 horas.

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