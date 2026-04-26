Santiago Abascal promete «apretar las tuercas» al PP en un mitin de Vox en Lucena

Vox eligió Lucena para celebrar el principal acto público del último domingo de precampaña electoral para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. En esta localidad, la formación dirigida por Santiago Abascal venció en los comicios generales de 2019. Entre los mensajes principales, ante una Plaza de Archidona completamente llena, el líder nacional de Vox censuró «la invasión migratoria» y ondeó la bandera «del sentido común», reivindicando para Andalucía los modelos implantados en Extremadura y Aragón tras cerrar sendos acuerdos de gobierno con el Partido Popular.

Entre abucheos del público a María Jesús Montero, la candidata del PSOE a la Junta, e insultos a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, censuró la regularización de migrantes porque «regala lo más preciado», en alusión directa a la nacionalidad y vinculó esta política estatal con las rebajas de los salarios y «el colapso» de los servicios públicos.

Vox, preocupado de los "problemas reales" de los españoles

Defendía Abascal, entretanto se desarrollaba el traslado de la Virgen de Araceli, que su partido se ocupa «de los problemas reales de los españoles» y se dirigió directamente a Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato popular a la reelección, para exigirle que «tenga un corazón un poquito más grande para los de casa», criticándole por «unas listas de espera terribles» y los graves errores en los cribados del cáncer de mamá.

Santiago Abascal, este domingo en el mitin de Vox en Lucena. / Manuel González

Para Santiago Abascal, exactamente, el próximo 17 de mayo en Andalucía se dirime si Juanma Moreno «sigue sentado sin hacer nada» o, en cambio, si Vox resulta decisivo en el gobierno autonómico «y le apretamos las tuercas». Recordó que «un PP impotente» hubo de aguardar 40 años para «echar» al gobierno socialista.

Manuel Gavira defiende "una mejora de la atención sanitaria"

Previamente, el candidato de Voz a la Junta, Manuel Gavira, en una breve referencia a las demandas de Lucena, reclamó «una mejora de la atención sanitaria» porque PP y PSOE «consideran muy chico» al municipio e incumplen sus promesas. Al igual que Abascal, insistió en el mensaje troncal de la «prioridad nacional» y que situará «a los andaluces primero», por ejemplo, en el acceso a las viviendas protegidas y las ayudas sociales. Gavira abogó por anteponer el cultivo en el campo sobre las placas solares, así como implantar una mayor seguridad en las calles.

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Manuel Gavira, este domingo, en el mitin de Vox en Lucena. / Manuel González

Finalmente, recriminó a Juanma Moreno que «deje sin ejecutar» miles de millones de euros destinados a las infraestructuras hidráulicas porque «no gestiona bien» y expresó su rechazo a que 7.000 andaluces «se mueran cada año» esperando la dependencia.