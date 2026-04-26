Los romeros acompañan a la Virgen de Alcantarilla hasta Belalcázar

Los belalcazareños han acompañado a su patrona la Virgen de Gracia de Alcantarilla en su traslado en romería desde su ermita y hasta Belalcázar, en lo que es una de las celebraciones más destacadas del año en la localidad.

Los actos comenzaron el sábado con la llegada de los romeros hasta el cerro en el que se encuentra la ermita, a unos 20 kilómetros de la localidad, con la ofrenda de flores a la Virgen, conocida cariñosamente como la Chiquinina, y por la noche con la misa de romeros y el rosario de antorchas que se hizo colocando una capota de plástico cubriendo las andas de la Virgen, ya que cayó algo de lluvia.

Este domingo, en una jornada soleada, ha salido la imagen a primera hora de la mañana camino de la localidad, viviéndose una de las estampas más bonitas del día como es el cruce de la Virgen de Alcantarilla portada a hombros por el río Zújar, llegando el agua este año, en la parte más profunda, hasta la cintura de los cientos de romeros que acompañaban a la imagen, también con jinetes a caballo. En ese momento se despliegan unas cintas de colores desde las andas que sujetan los devotos para acompañar a su patrona y encomendarse a ella en otro instante muy emotivo.

Paso del río Zújar con la Virgen a hombros en Belalcázar. / Córdoba

Tras continuar el camino hacia Las Lastras y hacer una parada por la tarde en las Piedras de San Pedro por la noche se producirá la entrada triunfal de la Nuestra Señora de Gracia de Alcantarilla en la localidad, con procesión de antorchas y en la plaza del Ayuntamiento petaladas y fuegos artificiales antes de entrar en la parroquia de Santiago el Mayor.

Gran afluencia de visitantes

La alcaldesa, Jessica Jiménez, que vivía su primera romería al frente del Ayuntamiento tras su toma de posesión el pasado mes de enero, destacaba la “gran afluencia de personas de distintos lugares de Andalucía pero también de Barcelona, Alicante o Madrid”, la colaboración con la Hermandad y el importante operativo puesto en marcha por el Ayuntamiento para el buen desarrollo de la jornada. La regidora local señalaba que vivía el día “con la misma ilusión de siempre pero con la responsabilidad” que implica ostentar la alcaldía.

Familias y devotos junto a la Virgen de Alcantarilla de Belalcázar. / Córdoba

El Ayuntamiento entregó a los asistentes un frasco de mermelada elaborado por las monjas clarisas del convento de Santa Clara de la Columna, una cinta para la pulsera y para los niños una chapa con la imagen de la Virgen.