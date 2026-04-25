Puente Genil celebra la Romería de San Marcos entre alegría y diversión

Un año más, este 25 de abril Puente Genil celebra la Romería de San Marcos, una jornada festiva con un significado muy especial, en la que se implican de manera activa los componentes de la Hermandad de San Marcos desarrollando diferentes actividades que cuentan con la colaboración de la delegación municipal de Festejos del Ayuntamiento pontanés.

Misa de vísperas

Anoche se celebró la misa de vísperas de San Marcos en la iglesia del que fuera Convento de San Francisco de la Asunción, sede canónica de la hermandad, oficiada por el arcipreste de la villa, Juan Ropero. Sin embargo la lluvia impidió el desarrollo de las actuaciones previstas en el marco de la tradicional Velá en el Parque del Garrotalillo.

Los romeros pontanos acompañan a la imagen de San Marcos por Puente Genil. / V. REQUENA

Este sábado, a primera hora de la mañana, ha dado comienzo el desfile procesional de la imagen de San Marcos hasta el Parque del Garrotalillo, conforme al itinerario habitual que discurre por las calles del casco urbano antes de entrar en la zona del recinto ferial, avenida Adolfo Suárez, plaza de los Jarales y Parque del Garrotalillo, estando prevista la llegada al recinto pasado el mediodía.

Como de costumbre, la imagen de San Marcos está acompañada de público, destacando el encuentro con la Virgen de los Desamparados, la parada en la sede de la Asociación Los Castellares y el paso por la plaza de los Jarales. Una vez en el Garrotalillo, no va a faltar la alegría y la diversión, dando paso a las tradicionales degustaciones gastronómicas, con platos típicos de la tierra y de la jornada, como el salmorejo o la ensalá sanmarqueña.

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La romería vivirá su epílogo en torno a las ocho de la tarde, con el inicio del camino de regreso hasta la sede canónica, donde en torno a las diez de la noche finalizará el desfile procesional.