Curro Lucena: "Mi ciudad siempre ha ido conmigo, en mi mismo nombre, poco más hay que decir"

Lucena entrega este sábado la Medalla al Mérito a Francisco de Paula Luna Navarro, Curro Lucena, un cantaor universal, que ha recorrido desde los barrios más emblemáticos y señeros de Lucena hasta países como Japón o Francia. En noviembre de 2024, el Pleno de la Corporación municipal aprobaba, a instancias de la Peña Flamenca de Lucena, conceder esta distinción a Curro Lucena. El acto protocolario y una gala homenaje escenifican en la tarde de este sábado la entrega de la condecoración. En el Palacio Erisana se distribuirán ejemplares de la biografía Curro Lucena, una singularidad flamenca escrita por el autor local Paco Calzado.

-¿Cuáles son los sentimientos que le afloran al escuchar el nombre de Lucena?

-Te lo puedes imaginar, es parte de mi vida. Lucena, donde nací en el año 1950, y donde me crie. En Lucena viví en diferentes calles, fíjate si soy de Lucena. Primero, en la calle Cortés, número 8 y, después, en la calle Santiago. Viví en tres casas distintas, en el número 40, que era la casa de mi abuelo; también en el número 8; y otra, enfrente del bar de Pedrito. Así que puedo sentir por Lucena el mismo cariño que siento aquí en Ronda, donde vivo ahora.

-¿Qué le transmiten las personas al verlo regresar a Lucena?

-Con los años se pierde el contacto cotidiano, aunque no la amistad, pese a la distancia. A mí las personas, por ejemplo, en la Peña Flamenca, que la he conocido en varios lugares, como las calles El Peso o Los Caños, me transmiten muchísimo afecto y reconocimiento, sobre todo por la vinculación con el cante.

-¿Hasta dónde ha conseguido llevar el nombre de Lucena?

-Mi ciudad siempre ha ido conmigo, en mi mismo nombre, poco más hay que decir. Ha llegado a Francia, porque actué en la Universidad, luego en Japón, donde estuve seis meses, que eso no lo puede hacer cualquiera, y en otros sitios también, como Ceuta o Tánger, aparte de muchísimos lugares en España. Nada más que con mi presencia, el nombre de nuestra tierra se hacía patente.

"La Medalla al Mérito demuestra el cariño que me tienen en mi pueblo"

-¿Cuáles son sus principales recuerdos de la localidad?

-Desde La Barrera, donde me bautizaron, en la iglesia del Carmen, un sacerdote que se llamaba Joaquín Jiménez Muriel. Y, después de mi infancia, con 12 años accedí al instituto laboral Marqués de Comares, donde recibí clase de profesores como Antonio Cabañas, Tomás Fernández o Manuel Cardo, y todos se portaron muy bien conmigo. Además, como anécdota, Frasquito Espada hizo una cosa muy bonita conmigo. No fui buen estudiante, porque me desvivía por el flamenco. En la época académica del ingreso, nos llevaba Frasquito Espada a la Era El Santo y me llamaba para cantar y hasta me aprobaba sin estudiar, solo por el cante. Y, lógicamente, para mí ha sido fundamental la calle Santiago. Nací en el dispensario de la calle Quintana, con mi dificultad congénita en la pierna, y me atendió, según cuenta mi madre, el médico Juan Palma García. Por lo demás, también recuerdos de mi oficio como zapatero, en primer lugar en la calle Las Tiendas, en un local llamado El Hospitalico.

-¿Dónde comenzó a aprender las nociones de cante en Lucena?

-Escuchaba, e iba para aprender, a la Peña Flamenca de Lucena, cuando estaba ubicada en la calle Quintana, tendría unos 10 o 12 años, más no tenía. Empezaba ya a cantar y me hice muy buen aficionado; me dediqué a escuchar y a aprender de los viejos. Por ejemplo, canté muchas veces en el Salón Alhambra, que lo regentaba Frasquito Bilila, con unos 15 y o 16 años, todavía estaba en Lucena, no me había ido aún ni para Ronda, ni Madrid, ni nada. En Lucena estuve hasta los 22 años, hasta que me fui a Madrid a cantar en un tablao, que estuve con cantaores de aquella época muy famosos, como Rafael Romero El Gallina, Pepe Culata, Juanito Barea y el guitarrista Perico El del Lunar.

-¿Y qué significa la recepción de esta Medalla al Mérito?

-Para mí, una cosa muy significativa y muy bonita, se demuestra, porque me consta, el cariño que me tienen en mi pueblo. Lo noto, porque voy por Lucena y la gente me para, todo el mundo, he conocido a otros cantaores que no los paraban tanto. Eso es lo que percibo, que me aprecia Lucena. También quiero hablar de mi madre, que pasó mucho para criarme, por la forma como nací, con la discapacidad, mi madre pasó mucho la pobre y estoy orgulloso de mi madre.