Rafi Crespín pide a la comarca de la Vega del Guadalquivir de Córdoba "votar masivamente el 17-M"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha compartido acto de recogida de firmas en defensa de la sanidad en Almodóvar del Río junto a la integrante de la lista socialista por la provincia Irene Pérez y la secretaria general del PSOE local, Sonia Gallego, actividad en la que ha pedido a la comarca de la Vega del Guadalquivir que vote masivamente el próximo 17 de Mayo "para recuperar una sanidad pública y de calidad y poner fin en las urnas al problema número uno de la comunidad, el estado de la sanidad, como consecuencia de la gestión del PP y de Moreno Bonilla", según trasladó el PSOE en una nota remitida.

"Un modelo público, universal y de calidad"

“Seguimos significando pueblo a pueblo, día a día, la importancia de que el 17 de Mayo nadie se quede en su casa porque tenemos una cita para salvar la sanidad pública y hacer de las elecciones andaluzas un referéndum por el modelo de sanidad que queremos, un modelo público, universal y de calidad”, ha reiterado Crespín, que ha culpado a Moreno Bonilla de "entregar los recursos públicos a las clínicas privadas y compañías farmacéuticas en detrimento de un sistema sanitario que mantiene completamente desmantelado, con unas listas de espera inasumibles y falta de facultativos", proseguía la nota.

“Aunque el PP vuelva a decir aquello de ‘andaluz, éste no es tu referéndum’, nosotros sí podemos hacer con nuestro voto que la sanidad y todos los servicios públicos vuelvan a funcionar”, ha comentado Crespín, que ha llamado a la movilización progresista de cara a los comicios para que sea María Jesús Montero, con su ‘Plan Montero’ de sanidad, quien inyecte 3.000 millones de euros extras anualmente para contratar a 18.000 sanitarios y reducir en 6 meses las listas de espera, con plazos máximos para Atención Primaria, especialidades y cirugía. Crespín también ha mantenido un encuentro con mayores para hablar de dependencia y con militantes para preparar la campaña electoral de actos.

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Por su parte, la candidata Irene Pérez y la secretaria general del PSOE de Almodóvar, Sonia Gallego, han comprometido su trabajo en la comarca del Guadalquivir para defender los intereses ciudadanos y reclamar todo lo que Moreno Bonilla "ha destrozado en estos 8 años de gobierno. También en Almodóvar sufrimos los recortes en sanidad que hace que en verano el centro de salud se quede prácticamente sin médicos y cerrado”, han denunciado.