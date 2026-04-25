Color, música, atracciones y deporte en la Fiesta de la Primavera de Palma del Río

Mercadillo informativo con asociaciones, deporte con patinaje y tiro con arco, color con la Fiesta Holly, música con la pelea de gallos y La Fresca Fest es lo que pudo vivirse este sábado en la ansiada Fiesta de la Primavera de Palma del Río.

La delegación de Juventud, Infancia y Adolescencia del ayuntamiento palmeño organizó esta fiesta donde no faltó la seguridad y un punto violeta.

Mercadillo desde las 16.00 horas

La fiesta se inició a las 16.00 horas del sábado, con un Paseo Alfonso XIII muy colorido y con un mercadillo de información en el que participaron la asociación Camino de Futuro por la Salud mental, la ONG Amigos de Ouzal, el Club de Atletismo Palma del Río, así como Saxoferreo vendiendo merchandising y elementos que le dan fuerza a estos colectivos para llevar a cabo sus iniciativas culturales y deportivas.

Los pequeños fueron los que más disfrutaron. / José Muñoz Caro

El deporte estuvo muy presente con diversas actividades

El deporte también estuvo presente con un campeonato de fútbol organizado por la delegación municipal, el tiro con arco a cargo del club Los Califas, además de talleres de iniciación al patinaje con la asociación Palma Patina. Asimismo, hubo una zona de atracciones para los más pequeños de la familia y un ambiente festivo en todo el paseo del que cualquier persona se contagiaba.

El color, ingrediente principal de los juegos de niños. / José Muñoz Caro

Los colores no faltaron con la Fiesta Holly, donde todas las camisetas blancas quedaron manchadas por los polvos de colores que inundaron el cielo del paseo.

La batalla de gallos entre raperos, un clásico

También tuvo protagonismo en la Fiesta de la Primavera el rap gracias a la ya clásica batalla de gallos entre raperos locales y foráneos, donde la mejor rima era vitoreada con entusiasmo y en donde se premiaba la agilidad, el léxico y el arte. Además, durante la noche, toma el testigo un gran concierto ofrecido por los djs de La Fresca Fest, el show musical que pone encima del escenario la emisora radiofónica La Fresca FM con sus locutores y djs más famosos.

Instante de la batalla de gallos entre raperos. / José Muñoz Caro

Una fiesta donde tanto grandes como pequeños, además de los jóvenes, se llenan de diversión.