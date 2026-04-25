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Arranca la formación para la contratación pública para pymes en Cabra

La formación en modalidad híbrida, que combina 20 horas teórico-prácticas presenciales con 10 horas virtuales asíncronas a través del aula virtual de la Universidad de Córdoba

José Gómez Gracia y Francisco Javier Bernabéu Aguilera, durante la formación.

José Gómez Gracia y Francisco Javier Bernabéu Aguilera, durante la formación. / José Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

La Casa de la Juventud de Cabra acogió desde el pasado jueves, la Microcredencial Universitaria en Contratación Pública para Pymes, una formación especializada que dirigida a pequeñas y medianas empresas interesadas en mejorar su acceso a la contratación pública. Dicha formación está organizada por el Centro Universitario de Desarrollo de Cabra de la Universidad de Córdoba, con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra.

La formación en modalidad híbrida, que combina 20 horas teórico-prácticas presenciales con 10 horas virtuales asíncronas a través del aula virtual de la Universidad de Córdoba, en la plataforma Moodle de Cursos y Títulos Propios (CTP), es impartida por José Gómez Gracia, jefe del Servicio de Contratación de la Diputación de Córdoba, y Francisco Javier Bernabéu Aguilera, auditor censor jurado de cuentas de España, economista colegiado y profesor asociado de la Universidad de Córdoba.

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