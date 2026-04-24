El traslado de la Virgen de Araceli de Lucena hasta San Mateo se pospone al domingo por la lluvia

La inestabilidad atmosférica y el imprevisible comportamiento del tiempo han provocado este viernes, definitivamente, la suspensión del traslado de la Virgen de Araceli desde el templo de Nuestra Señora del Carmen, donde permanece desde el pasado domingo, tras la Romería de Bajada, hasta la iglesia de San Mateo de Lucena. La junta de gobierno de la cofradía aracelitana ha acordado posponer la procesión a la mañana del domingo, a partir de las 10.00 horas, manteniendo intacto el recorrido.

Desde hace días, las previsiones apuntaban a una tarde compleja. En la noche del jueves, la corporación aracelitana decidió adelantar la misa de despedida en el templo carmelitano a las 17.00 horas del viernes, al objeto de anticipar el inicio del traslado. Finalmente, la lluvia discontinua y la imposibilidad de garantizar un tramo oportunamente extenso sin precipitaciones, tras varios retrasos de media hora, han obligado a anular la procesión.

Itinerario por los barrios de El Carmen y La Barrera

La hermandad aracelitana ha priorizado mantener el itinerario de la patrona de Lucena por los barrios del Carmen y de La Barrera y la calle Rute y zonas colindantes, a través de calles que, históricamente, nunca han recibido a la Virgen de Araceli.

La Virgen de Araceli, este viernes en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Lucena. / M. González

De este modo, la patrona discurrirá el domingo por las calles El Carmen, Santa Marta Alta, Arcas, Callejón de Rute, Rute, Plaza de la Barrera, Ballesteros, El Coso (lateral Castillo), Juan Valera, Las Torres, Plaza Nueva e iglesia de San Mateo.

Por todo ello, se demora en dos jornadas la llegada de la Virgen de Araceli a su sede canónica en la localidad antes de las Fiestas Aracelitanas, que acontecerán entre el 1 y el 4 de mayo.