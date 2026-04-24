La suerte 'receta' más de 200.000 euros en la calle Hospital de Doña Mencía

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a la noche de este viernes 24 de abril ha dejado un premio de 200.931 euros en la localidad cordobesa de Doña Mencía, donde ha sido validado un boleto agraciado en el punto de venta situado en la calle Hospital.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 03, 05, 17, 35, 42 y 47, con el 25 como complementario y el 7 como reintegro.

Noticias relacionadas

El primer premio lo comparte otro boleto premiado en El Ejido (Almería), mientras que la segunda categoría ha contado con un único acertante validado en la localidad madrileña de Parla, con un botín de más de 146.000 euros.