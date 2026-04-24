La Policía Local de Lucena distingue a agentes y ciudadanos en la festividad de San Jorge

La Policía Local de Lucena ha celebrado este viernes la festividad del cuerpo de seguridad por la onomástica de su patrón, San Jorge. El Ayuntamiento ha distinguido, por el ejercicio de su profesión, a distintos agentes así como a ciudadanos y entidades por actuaciones de especial repercusión social y mérito colectivo.

Esta jornada institucional comenzó con una eucaristía en la iglesia Madre de Dios, junto al convento de los Padres Franciscanos; los Jardines Palacio de la Dehesa, a continuación, albergaron la convocatoria institucional. El alcalde, Aurelio Fernández; el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, y el inspector jefe de la Policía Local, José Pino, presidieron el acto, junto a representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Entre otras distinciones, sobresalió el homenaje al subinspector Francisco Ortiz, cuya jubilación será efectiva en los próximos meses. Además, diversos agentes recibieron reconocimientos al mérito policial, atendiendo a su implicación de singular trascendencia en acontecimientos concretos. Igualmente, varios miembros del cuerpo accedieron públicamente a las felicitaciones aprobadas en Pleno, aparte de las medallas concedidas a quienes han alcanzado un tiempo de servicio de 20 años.

Finalmente, determinados ciudadanos e instituciones, por su colaboración activa con la Policía Local, obtuvieron un reconocimiento conjunto, aparte del tributo a personalidades relevantes relacionadas con la Policía Local.